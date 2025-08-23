Más plazo para presentar ofertas a la reforma del albergue de Tamadaba La medida obedece a que se retrasó la publicación de parte de los proyectos para la reapertura de las instalaciones, que llevan ya una década cerradas

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 23 de agosto 2025, 21:44

La Consejería de Arquitectura del Cabildo de Gran Canaria ha ampliado hasta el 12 de septiembre el plazo para presentar ofertas al concurso para contratar las obras de reforma del Albergue Juvenil del pinar de Tamadaba, que abrió el 4 de julio y que inicialmente acabada el pasado 1 de agosto.

La ampliación de este plazo obedece a que hasta el 24 de julio no se publicaron los proyectos de instalaciones de electricidad y de fontanería y saneamiento, necesarios para una adecuada preparación de las ofertas y que requieren de un tiempo razonable para su estudio.

Además, cuando se resolvió la ampliación del plazo, el 31 de julio, no se había presentado todavía ni una sola oferta a un contrato con un presupuesto de licitación que se eleva a más de 2,6 millones de euros.

La reforma del albergue juvenil de Tamadaba, que lleva una década cerrado, tiene un plazo de ejecución de 12 meses e incluirá un refugio antiincendios que ejecutará Medio Ambiente próximamente y que no está incluido en las obras licitadas, centradas en los edificios que conforman la zona del albergue.

El objetivo de las obras es crear un albergue juvenil de 50 plazas reformando los edificios que se usaban como comedor y cocina, el que se destinaba a vivienda y almacén y los aseos y duchas del recinto del pinar.

Por otra parte, se demolerán las construcciones que albergaban la enfermería, otros aseos y baños y el almacén y se sustituirán por dos edificios de nueva construcción dedicados a alojamiento.

La premisa es mantener aquellos edificios susceptibles de aprovechamiento y reponer los necesarios para un mejor funcionamiento del albergue, localizado en Artenara, para lo que se pretende agrupar en lo posible los alojamientos del recinto de Tamadaba y concentrar los elementos sanitarios.