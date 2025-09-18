La playa de Puerto Rico, con una nueva silla adaptada para personas con movilidad reducida Mogán ya dispone de cinco sillas anfibias para mejorar la accesibilidad en las playas de Puerto Rico, Mogán, Taurito y Patalavaca

CANARIAS7 Mogán Jueves, 18 de septiembre 2025, 18:19 Comenta Compartir

La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias hizo entrega ayer al municipio de Mogán de una nueva silla adaptada para personas con movilidad reducida. El acto de presentación tuvo lugar por la mañana en la playa de Puerto Rico y contó con la asistencia de la consejera de Bienestar Social del Ejecutivo regional, Candelaria Delgado, el viceconsejero Francisco Candil, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y varios concejales del grupo de gobierno local, según informa el gobierno local en un comunicado.

Con esta incorporación, el municipio dispone ya de cinco sillas adaptadas, ubicadas en las playas de Mogán, Puerto Rico, Taurito y Patalavaca, que se ponen a disposición de los usuarios en función de la demanda.

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, destacó que la entrega forma parte de un plan de dotación de 78 sillas anfibias en diferentes playas de las siete islas, financiadas a través de los fondos europeos Next Generation. Delgado subrayó que estas nuevas sillas, más ligeras y manejables que las anteriores, facilitarán la labor de los socorristas y el disfrute de las personas con movilidad reducida.

«Lo importante es que hoy podemos ofrecer herramientas reales para que las personas con discapacidad disfruten de un ocio inclusivo y en igualdad de condiciones. Ayuntamientos como el de Mogán nos ayudan a avanzar hacia una sociedad verdaderamente inclusiva», señaló Delgado durante el acto.

Por su parte, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, agradeció la aportación del Gobierno de Canarias y valoró su impacto tanto para los residentes como para los turistas que visitan el municipio.

«Mogán es un municipio eminentemente turístico y queremos que nuestras playas sean espacios accesibles al cien por cien. Esta nueva silla refuerza nuestra oferta de calidad y nuestro compromiso con la inclusión. No solo beneficiará a los vecinos, sino también a visitantes nacionales e internacionales que buscan playas adaptadas», afirmó Bueno.

Durante la jornada se realizó además una demostración en vivo y en directo del uso de la nueva silla con la participación de un vecino con movilidad reducida y la colaboración de los socorristas municipales, quienes mostraron la facilidad de traslado y baño que permite este dispositivo.