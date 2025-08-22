La playa de El Burrero acoge la novena edición del festival Sonidos del Viento La iniciativa será el 29 y 30 de agosto con las actuaciones de Los Salvapantallas y Escuela de Calor, entre otros artistas

CANARIAS7 Ingenio Viernes, 22 de agosto 2025, 17:21 Comenta Compartir

La playa de El Burrero se prepara para acoger un año más el festival Sonidos del Viento, un evento que se ha consolidado como referente veraniego de la música en directo en la Villa de Ingenio, cumpliendo ya su novena edición.

Durante las noches del viernes 29 y el sábado 30 de agosto, a partir de las 21.00 horas, la Avenida Marítima se convertirá en un gran escenario al aire libre para disfrutar de música en directo de manera gratuita con una amplia variedad de grupos.

El programa, impulsado por la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento, incluirá el viernes el tributo a Juan Luis Guerra 'Bachata Rosa' y la actuación de Escuela de Calor. La fiesta continuará el sábado con 'Barco a Venus', un tributo a Mecano, y Los Salvapantallas.

Ambas jornadas contarán además con la participación de la Batucada Samba Isleña y el DJ Ulises Acosta.