Pinolere rinde homenaje en Tenerife al artesano cestero Juanito Ramírez

Creció viendo a su abuelo hacer arados de madera, trabajó de carpintero hasta que un accidente que afectó a su mano lo llevó a dedicarse a la cestería y en sus visitas al Museo Canario aprendió a reproducir balayos y taños.

Es Juan Ramírez Pérez (Juanito Ramírez), artesano de Santa Lucía de Tirajana que recibió este viernes en Tenerife un homenaje de la Asociación Pinolere Proyecto Cultural en el marco de la XXXVII Feria de Artesanía de Canarias en la que participan este fin de semana 160 artesanos de todas las islas.

'Tesoros vivos, compartir sabiduría es un acto de amor', es el lema este año de la feria, y Juanito Ramírez, con 89 años, es un tesoro vivo del municipio homenajeado en el mayor encuentro de artesanos del archipiélago. El alcalde, Francisco García, y la concejala de Cultura, Yaiza Pérez, le acompañaron durante el homenaje.

El alcalde destacó que «hemos querido acompañar a Juanito Ramírez en este reconocimiento porque queremos mostrar el apoyo del Ayuntamiento al único artesano que realiza trabajos de junco y anea que queda en Gran Canaria».

Trabajos y legado

El primer edil recordó «los trabajos que ha hecho Juanito Ramírez para el Museo Canario y para el centro de interpretación de La Fortaleza, y también su contribución al mantenimiento de las tradiciones artesanas con los cursos que ha dado. Yo he tenido el honor de ser alumno suyo en uno de sus cursos».

En la edición de 2022 se rinde homenaje a ocho artesanos y artesanas, uno por cada isla, y homenajeado de Gran Canaria es Juanito Ramírez, acompañado en la feria por su alumno Iván Quintana.

El artesano santaluceño agradeció el reconocimiento «en esta feria donde me he encontrado tantas veces a muchos compañeros artesanos». También agradeció a los representantes municipales el apoyo en el acto y «a los alumnos que he tenido y que han seguido con este oficio durante muchos años».

Ya en el año 2006 Juanito Ramírez obtuvo el primer premio en el II Certamen Internacional de Cestería Tradicional y de Diseño Pinolere, convocado por la Asociación Pinolere Proyecto Cultural. La obra artesana de Juanito está hecha de anea y lineo que el mismo ha cultivado y de paja de centeno recogida en los barrancos de Tirajana.