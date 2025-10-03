Pino Seco pide en el pleno de Mogán parar las obras del velatorio y oír a la ciudadanía La alcaldesa, Onalia Bueno, se comprometió a responderles por escrito y recibirlos | En nombre de la asociación de vecinos habló una residente | NC protestó por el trato

Gaumet Florido Mogán Viernes, 3 de octubre 2025

Una representación de los vecinos de Pino Seco, en Arguineguín, intervino este viernes en el pleno del Ayuntamiento de Mogán y le pidió a la alcaldesa, Onalia Bueno, que detenga las obras del velatorio que ya se construye en parte del parque del barrio, que se indemnice a la empresa y que se restablezca la zona verde tal y como estaba. «Hoy clamamos por dos cosas sencillas y contundentes: que se nos escuche y que se nos deje decidir».

Sita Tacoronte fue la vecina encargada de dar voz a la petición cursada por la asociación de vecinos de PinoSeco y por los 1.168 residentes que en su día firmaron un escrito en contra de la ubicación elegida para el velatorio. Lo hizo leyendo un escrito en el que se quejaba de que la alcaldesa ni los ha recibido ni ha contestado a sus peticiones pese a que las obras arrancaron en julio.

«Esta falta de diálogo ha llevado a una profunda sensación de abandono y desamparo entre las familias del barrio, lo que nos ha llevado a acudir tanto al Seprona como a la Fiscalía para defender no solo nuestros derechos, sino nuestro barrio y la flora que con tanto empeño plantamos hace 40 años», apuntó la vecina. Ella misma recordó que las obras ya han afectado al pino canario y a 5 dragos, que han sido trasplantados semanas atrás.

«Terminamos con una mano tendida: alcaldesa, le pedimos que reciba a nuestros representantes en el plazo más breve posible para iniciar un diálogo real y transparente; no pedimos confrontación», concluyó.

Bueno, que había advertido que tras la intervención de la vecina no habría lugar al debate, recordó que el gobierno, por medio de dos de sus ediles, sí se ha reunido con los vecinos y se comprometió tanto a responderles por escrito como a recibirlos.

Ya en la sesión el edil de NC Javier Romero protestó por el trato displicente que, a su juicio, dio la alcaldesa a la vecina. Acabado el pleno, el también nacionalista Juan Manuel Gabella insistió en la queja. Habló de «falta de respeto», y ello pese a que, como indicó, «es la primera vez en la historia del municipio que los vecinos se organizan para venir a pedir democracia y que se les escuche». A su juicio, «la alcaldesa ha dejado hablar a la vecina y se acabó». Su respuesta, «decepcionante».

Perros en algunas playas

También en el pleno de este viernes se aprobó inicialmente la modificación de la ordenanza municipal de uso y aprovechamiento de las playas de Mogán para, en esencia, permitir el acceso de los perros en algunas de ellas y en zonas acotadas. En principio, serán El Perchel, Aguamarina, Balito, Tauro y Los Frailes o Medio Almud. Es probable que se fijen horarios.

Ampliar Un momento de la sesión de este viernes. C7 Visto bueno a la RPT del Ayuntamiento tras 32 años de intentos infructuosos El pleno de Mogán, con los votos a favor del gobierno local (Juntos por Mogán) y la abstención del PSOE y NC, dio el visto bueno a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento tras 32 años de infructuosos intentos. El edil de Recursos Humanos, Mencey Navarro, dijo del documento que es un «hito» y que es «fundamental para la organización y gestión del personal». Destacó que ha recibido el apoyo de tres de los cinco sindicatos. «Solo uno lo votó en contra». La RPT permitirá optimizar los recursos humanos, reforzar la transparencia y eficiencia de la administración local y ofrecer un marco claro de ordenación de los puestos existentes, añadió el gobierno local en un comunicado tras el pleno.