Piden demoler un edificio inacabado en Mogán y su exclusión del PMM en trámites El empresario Juan Manuel Pérez advierte de que la edificación está en el cauce del barranco y que ha de mantenerse libre de ocupaciones

El edificio lleva inacabado y en aparente abandono desde hace más de 20 años y está junto a la carretera general conforme se baja hasta Playa de Mogán, en un margen de la Avenida del Marinero, pero su fachada contraria linda con el barranco. Un empresario, Juan Manuel Pérez León, ha presentado por registro una denuncia ante el Ayuntamiento de Mogán en el que advierte de que esta obra es presuntamente ilegal y que vulnera la legislación que prohíbe ocupaciones no autorizadas en cauce público, por lo que insta su demolición y, por tanto, su exclusión del planeamiento previsto en el segundo Plan de modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad (PMM) de Playa de Mogán, en trámites.

Por los datos que maneja, Pérez sostiene que esta edificación, que ocupa unos 1.150 metros cuadrados de parcela, data de 2003 y que se hizo sin las preceptivas autorizaciones administrativas urbanísticas y ambientales necesarias, lo que constituye, según argumenta el denunciante, una infracción urbanística y medioambiental porque supone una alteración grave del dominio público hidráulico y, por supuesto, también del entorno natural.

Tras una larga exposición de la normativa en materia de mantenimiento de cauces y después de reprochar al Ayuntamiento que haya promovido actuaciones en el barranco que, según denuncia, no parecen haber sido muy efectivas, se pregunta cómo es que el consistorio ha consentido durante años un «mamotreto» que no solo afea la imagen turística, sino que pone en riesgo la seguridad ciudadana en un caso de riada en el barranco por lluvias torrenciales.

Por eso, como está abandonada y obstruye parcialmente el cauce, reclama que «se investigue de manera urgente y se proceda a la inspección inmediata de la obra» para comprobar su legalidad, y que, en el caso de confirmarse que no tenga licencia, «se ordene la paralización definitiva, demolición y restauración del entorno afectado». Además, en otro escrito posterior, al tener conocimiento de la «improcedente inclusión» de esta edificación en el nuevo marco de planeamiento que para la zona se dibuja en el PMM en trámites, Pérez solicita su exclusión expresa.

Informe sobre inundabilidad

Desde el Ayuntamiento de Mogán, el edil de Urbanismo, Mencey Navarro, confirmó a este periódico que esta parcela y el edificio que lo ocupa sí forman parte del PMM. Ha sido adquirido por un nuevo propietario, que se ha acogido a las posibilidades de desarrollo urbanístico contempladas en el plan en curso para intentar acabar la obra y ponerla en marcha. El uso, antes y ahora, con el PMM, es comercial, pero se le ha puesto como condición que aporte un informe que asegure que la planta de locales que da al barranco no es inundable. De serlo, se le permitirá levantar otra planta más, que daría fachada a la carretera general hacia la playa.