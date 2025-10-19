Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Simbología franquista en la fachada del Juzgado de Paz de Teror. C7

NC pide que retiren los símbolos franquistas del Juzgado de Paz de Teror

El grupo opositor eleva al Pleno el debate para quitar de la fachada del edificio el yugo y las flechas, además del emblema del Sindicato Vertical

CANARIAS7

Teror

Domingo, 19 de octubre 2025, 23:00

El grupo opositor en el Ayuntamiento de Teror, Nueva Canarias, a través de un comunicado de prensa, eleva al Pleno municipal el debate para votar a favor de la retirada de los diferentes símbolos franquistas que se mantienen a día de hoy en la fachada del Juzgado de Paz de la villa mariana, entre ellos el yugo y las flechas, además del emblema del Sindicato Vertical.

Según indica el partido en la nota emitida, el 14 de junio de 2016 se llegó a un acuerdo mayoritario, a excepción del PP, para la retirada de todos los símbolos de la dictadura franquista del municipio «para así dar cumplimiento a la entonces vigente Ley de Memoria Histórica». Pese a su aprobación, casi una década después no se ha ejecutado dicho acuerdo.

La versión que da el grupo de gobierno, tal y como afirma NC en el comunicado, es que el edificio no pertenece al órgano municipal, sino que es propiedad de la antigua Cámara Agraria, actualmente bajo la tutela del Gobierno de Canarias. Además, argumentan desde el Consistorio que la simbología de la falange está ubicada en una zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC), por lo que supondría un obstáculo legal.

Las propuestas que elevará al Pleno Nueva Canarias consisten en proceder a la retirada de los símbolos franquistas de la fachada del Juzgado de Paz, de acuerdo con la Ley de Memoria Democrática y el acuerdo plenario del año 2016 que nunca se llevó a ejecución. También solicitan la petición a la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, a quien pertenecen los bienes de la antigua Cámara Agraria, para que autoricen la retirada.

Del mismo modo, NC solicita que el Ayuntamiento pida al Cabildo, institución encargada de administrar los BIC, un informe favorable para quitar los símbolos franquistas. A su vez, insta a que medidas similares se pongan en marcha para revisar y retirar cualquier otro elemento relacionado con la dictadura franquista.

