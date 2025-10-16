Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Autoridades y participantes en el encuentro celebrado este jueves. David Delfour

La petición de justicia para Palestina y Sahara, ejes de 'Gran Canaria Solidaria'

El parque de San Telmo de la capital se llenó este jueves actividad y compromiso, con la participación de 30 entidades y la celebración de una docena de actividades

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 16 de octubre 2025, 16:47

Comenta

El Cabildo, más de 50 ONG, fundaciones, sindicatos, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, los ayuntamientos y la ciudadanía reafirmaron este jueves su compromiso con las causas solidarias en favor de los pueblos empobrecidos y oprimidos.

Fue en el Encuentro Gran Canaria Solidaria, un espacio impulsado por el Gobierno insular, los 21 municipios y la sociedad civil organizada, con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

El parque de San Telmo, en la capital, se llenó de actividad y compromiso, con la participación de 30 entidades y una docena de actividades, entre conferencias, mesas redondas, talleres y actuaciones teatrales y musicales.

El acto se celebró bajo el lema 'Que lo injusto no nos sea indiferente', con la petición de justicia y libertad para los pueblos de Palestina y el Sáhara como ejes principales de la jornada.

