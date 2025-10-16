La petición de justicia para Palestina y Sahara, ejes de 'Gran Canaria Solidaria' El parque de San Telmo de la capital se llenó este jueves actividad y compromiso, con la participación de 30 entidades y la celebración de una docena de actividades

Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 16 de octubre 2025

El Cabildo, más de 50 ONG, fundaciones, sindicatos, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, los ayuntamientos y la ciudadanía reafirmaron este jueves su compromiso con las causas solidarias en favor de los pueblos empobrecidos y oprimidos.

Fue en el Encuentro Gran Canaria Solidaria, un espacio impulsado por el Gobierno insular, los 21 municipios y la sociedad civil organizada, con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

El parque de San Telmo, en la capital, se llenó de actividad y compromiso, con la participación de 30 entidades y una docena de actividades, entre conferencias, mesas redondas, talleres y actuaciones teatrales y musicales.

El acto se celebró bajo el lema 'Que lo injusto no nos sea indiferente', con la petición de justicia y libertad para los pueblos de Palestina y el Sáhara como ejes principales de la jornada.