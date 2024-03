Más de 50 personas descubren el emparejamiento perfecto entre quesos y sidras en Valleseco

No cualquier queso combina con cualquier sidra. Hay emparejamientos que son inasociables, prohibidos, puesto que una mala combinación puede echar a perder por completo el sabor. Así lo ha hecho saber la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, en colaboración con el Ayuntamiento de Valleseco, con una elección de maridaje de sidra de Valleseco y quesos del Norte de Gran Canaria, en la celebración del Día Internacional del Queso.

La cata, de la que disfrutaron más de 50 personas de diferentes puntos de Gran Canaria, fue guiada por el maestro quesero Isidoro Jiménez, técnico del Gobierno de Canarias, que narró con sumo cuidado y mimo cuatro obras de arte, cuatro quesos con nombre propio: El Chorrito, El Rosario, Altos de Moya y Cortijo de Pavón. Todo ello, acompañado por las sidras internacionales del municipio: El Lagar de Valleseco, Niebla, Tuscany, Fierro y El Valle Secreto.

José Luis Quintana Rodríguez, presidente de la Mancomunidad del Norte y alcalde de Valleseco, puso de relieve que «lo importante es resaltar los productos locales, de gran prestigio que existe en la comarca y ha supuesto un salto cuantitativo y cualitativo en la experiencia sensorial de todos los que han participado«.

Añadiendo que «esperemos que el evento se pueda repetir en otros municipios y que la Ruta Europea del Queso pueda seguir haciendo este Día Internacional del Queso en los diferentes municipios de la Mancomunidad. Y marinar el queso de la comarca con los caldos que se hagan en cada uno de esos municipios».

Por su parte, Isidoro Jiménez, expuso: «Me ha encantado porque ha estado lleno el foro, y con la sidra yo nunca lo había hecho y la verdad que ha quedado perfecto, calidad en los caldos y muy buena calidad de quesos».

«Se han traído cuatro quesos, que son cuatro quesos espectaculares, dos que están en la denominación de origen y los otros dos no están en la denominación de origen porque no pueden entrar. Uno de Agaete de vaca y el otro de aquí de la zona de cabra. Cuatro quesos espectaculares que Gran Canaria tiene en su carta de quesos suculentos», añadió.

Por último, la vecina de Arinaga Yolanda Pérez manifestó: «Ha sido una experiencia muy agradable. Me ha encantado lo que son las sidras, desde la natural hasta las que eran dulces y los quesos». Mientras que Nauzet Marrero, otro vecino de la localidad, destacó sobre la experiencia: «La verdad que muy bien, quesos que no había probado y me han sorprendido».

Esta acción se enmarca dentro de las actividades previstas por la Asociación de la Ruta Europea del Queso, que fomenta la celebración de este día entre las entidades integradas a esta red de municipios.