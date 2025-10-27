Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Examen para lograr una plaza como Técnico de Administración General en el Ayuntamiento de Gáldar. C7

Casi 90 personas aspiran a ser Técnicos de Administración General en Gáldar

El Ayuntamiento oferta cuatro plazas adscritas a los departamentos de Tesorería, Asuntos Sociales, Mayores, Sanidad, Recursos Humanos y Prevención de Riesgos Laborales, entre otros

CANARIAS7

CANARIAS7

Gáldar

Lunes, 27 de octubre 2025, 18:09

Comenta

Casi 90 aspirantes se presentaron en la mañana de este lunas al examen para poder conseguir una de las cuatro plazas que oferta el Ayuntamiento de Gáldar para lograr el puesto de Técnicos de Administración General. El polideportivo Juan Vega Mateos fue el lugar donde se llevó a cabo la prueba.

El primer teniente de alcalde, Julio Mateo, destacó que el proceso «se desarrolla con total transparencia y rigor, cumpliendo todos los requisitos legales y garantizando los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público». Además, añadió que con esta convocatoria «se da un paso más en la aplicación del Plan de Ordenación de Recursos Humanos aprobado a comienzos de este año, favoreciendo la incorporación de nuevos técnicos y técnicas del grupo A1 en las áreas estratégicas de gestión municipal».

Estas plazas se enmarcan en la Oferta Pública de Empleo de 2025 y tienen por objeto reforzar y mejorar la capacidad técnica de los servicios municipales. Los puestos están adscritos a los departamentos de Tesorería, Asuntos Sociales, Mayores, Sanidad, Recursos Humanos y Prevención de Riesgos Laborales, y Secretaría General.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet lanza una advertencia a Canarias por lo que llega a dos de las islas: «Muy fuertes»
  2. 2 Abascal, recibido con gritos de «presidente, presidente» en el Círculo Mercantil
  3. 3 Muere Juan Jesús Doreste Aguilar, responsable del departamento de Formación de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria
  4. 4 Rescatan a dos hombres y a un niño que cayeron al mar en la playa del Vagabundo, en Guía
  5. 5 Golpe al narcotráfico: incautan 4.000 kilos de cocaína en un mercante frente a Canarias
  6. 6 «No hay funcionarios porque no se cubren las bajas, no porque estén en teletrabajo»
  7. 7 Críticas al Círculo Mercantil por acoger a Abascal (Vox) tras ser remodelado con dinero público
  8. 8 Anticorrupción ve «inexplicable» la «falta de control» del Gobierno sobre Fundación Siglo XXI
  9. 9 La viñeta de Morgan de este lunes 27 de octubre
  10. 10 Condena máxima a un cazador por maltratar a sus nueve perros en Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Casi 90 personas aspiran a ser Técnicos de Administración General en Gáldar

Casi 90 personas aspiran a ser Técnicos de Administración General en Gáldar