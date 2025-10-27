Casi 90 personas aspiran a ser Técnicos de Administración General en Gáldar El Ayuntamiento oferta cuatro plazas adscritas a los departamentos de Tesorería, Asuntos Sociales, Mayores, Sanidad, Recursos Humanos y Prevención de Riesgos Laborales, entre otros

CANARIAS7 Gáldar Lunes, 27 de octubre 2025, 18:09 Comenta Compartir

Casi 90 aspirantes se presentaron en la mañana de este lunas al examen para poder conseguir una de las cuatro plazas que oferta el Ayuntamiento de Gáldar para lograr el puesto de Técnicos de Administración General. El polideportivo Juan Vega Mateos fue el lugar donde se llevó a cabo la prueba.

El primer teniente de alcalde, Julio Mateo, destacó que el proceso «se desarrolla con total transparencia y rigor, cumpliendo todos los requisitos legales y garantizando los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público». Además, añadió que con esta convocatoria «se da un paso más en la aplicación del Plan de Ordenación de Recursos Humanos aprobado a comienzos de este año, favoreciendo la incorporación de nuevos técnicos y técnicas del grupo A1 en las áreas estratégicas de gestión municipal».

Estas plazas se enmarcan en la Oferta Pública de Empleo de 2025 y tienen por objeto reforzar y mejorar la capacidad técnica de los servicios municipales. Los puestos están adscritos a los departamentos de Tesorería, Asuntos Sociales, Mayores, Sanidad, Recursos Humanos y Prevención de Riesgos Laborales, y Secretaría General.

Temas

Gáldar