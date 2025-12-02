El patrimonio cultural y personal de Agüimes queda reflejado en tres murales Las pinturas ubicadas en la Avenida La Salle, en el casco, forman parte del proyecto municipal 'Un museo al aire libre' y reflejan la mirada de dos vecinos, el amasado del pan y el labrado de la tierra

La Avenida Hermanos La Salle de Agüimes luce oficialmente desde este lunes tres murales de grandes dimensiones que rinden homenaje al patrimonio personal y cultural del municipio. Uno de los murales refleja la mirada de dos pares de ojos que podrían parecer anónimos pero que, en realidad, tienen nombre y apellidos. Se trata de los vecinos Lolita Arias y Chano Sánchez, dos de los residentes más longevos y queridos de uno de los edificios sobre cuya fachada lucen ya para la posteridad sus miradas.

El segundo mural refleja el amasado del pan, una tradición de gran carga simbólica en Agüimes, mientras que el tercero describe una típica estampa de trabajadores del campo labrando la tierra.

Se trata de tres obras realizadas por el artista Dailos Socorro que sirven de reconocimiento al arraigo agrícola y, sobre todo, a las personas que con su esfuerzo han hecho posible el progreso del municipio.

Durante el acto de inauguración estuvo presente el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, quien recalcó que el objetivo que se persigue con esta acción, que forma parte del proyecto 'Un museo al aire libre', es impulsar la integración del arte en el espacio público, a la vez que reflejar sus raíces culturales y homenajear a su gente. El alcalde estuvo acompañado de la concejala de Parques, Jardines y Playas, Juani Martel, quien además de agradecer la labor del artista, resaltó el apoyo y el entusiasmo mostrado por los vecinos ante la iniciativa.

Dailos Socorro, artista licenciado en Bellas Artes y afincado en Gran Canaria, fue el encargado de hacer realidad el proyecto impulsado por el Ayuntamiento. El trabajo, debido a su complejidad, le llevó varias semanas, ya que las dimensiones requieren de muchas horas y los salientes de los edificios, al distorsionar la perspectiva, exigen una gran pericia técnica. Debido al intenso sol que, durante la mayor parte del año incide en estas fachadas y que podría estropear la pintura, las obras se han barnizado para que resistan las inclemencias del tiempo y puedan perdurar sin desgastarse el máximo tiempo posible.

El proyecto 'Un museo al aire libre' seguirá llenando las calles de Agüimes de más obras artísticas, por lo que se prevé que se añadan próximamente nuevos murales en Arinaga. Uno de ellos se ubicará en una fachada en la Avenida Polizón, frente a la iglesia, mientras que otro se hará en la Casa de la Cultura.

