El paseo de Meloneras será renovado a la altura del Faro de Maspalomas El proyecto licitado prevé la repavimentación de 115 metros y del muelle anexo, la creación de una rampa y la instalación de mobiliario nuevo, entre otras acciones

El Consorcio Maspalomas Gran Canaria ha sacado a concurso la ejecución de obras de remodelación del entorno del Faro de Maspalomas que contemplan el acondicionamiento integral de un tramo de 115 metros del paseo marítimo de Meloneras, uno de los espacios públicos más transitados por residentes y turistas.

La actuación contempla la repavimentación completa del paseo y del muelle anexo, junto a la construcción de una amplia rampa accesible destinada a facilitar y mejorar la movilidad peatonal. También se ejecutarán demoliciones en el deteriorado pavimento actual, sustitución de bordillos y graderíos, modernización del alumbrado público, instalación de nuevo mobiliario urbano, reposición de barandillas y reparación de rampas y escaleras ya existentes.

El objetivo de la intervención es incrementar la calidad y atractivo de la zona turística a través de la mejora de un espacio emblemático como es el Faro de Maspalomas, Bien de Interés Cultural y punto de referencia paisajístico tanto para la ciudadanía local como para quienes visitan la isla.

La zona de actuación comienza en la última rampa de acceso a la playa del Faro finalizando en las escaleras que marcan el inicio del paseo de Maspalomas, una zona totalmente expuesta al ambiente marino.

El estado de ese tramo del paseo marítimo de Meloneras no es bueno ya que, por un lado, presenta tipologías diferentes de pavimentos que dan la sensación de no constituir un área única del entorno del faro y, por otro, el estado de algunas zonas está bastante deteriorado, observándose pérdidas de material que crean una superficie irregular que dificulta el tránsito de personas e incumplen la normativa vigente en accesibilidad y supresión de barreras físicas.

El presupuesto del contrato licitado por la entidad integrada por el Cabildo y el Consistorio de San Bartolomé de Tirajana asciende a 400.000 euros y el plazo para presentar ofertas acaba el 10 de septiembre.