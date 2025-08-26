Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista desde el mar del Faro de Maspalomas y su entorno hacia Meloneras. C7

El paseo de Meloneras será renovado a la altura del Faro de Maspalomas

El proyecto licitado prevé la repavimentación de 115 metros y del muelle anexo, la creación de una rampa y la instalación de mobiliario nuevo, entre otras acciones

CANARIAS7

Maspalomas

Martes, 26 de agosto 2025, 17:19

El Consorcio Maspalomas Gran Canaria ha sacado a concurso la ejecución de obras de remodelación del entorno del Faro de Maspalomas que contemplan el acondicionamiento integral de un tramo de 115 metros del paseo marítimo de Meloneras, uno de los espacios públicos más transitados por residentes y turistas.

La actuación contempla la repavimentación completa del paseo y del muelle anexo, junto a la construcción de una amplia rampa accesible destinada a facilitar y mejorar la movilidad peatonal. También se ejecutarán demoliciones en el deteriorado pavimento actual, sustitución de bordillos y graderíos, modernización del alumbrado público, instalación de nuevo mobiliario urbano, reposición de barandillas y reparación de rampas y escaleras ya existentes.

El objetivo de la intervención es incrementar la calidad y atractivo de la zona turística a través de la mejora de un espacio emblemático como es el Faro de Maspalomas, Bien de Interés Cultural y punto de referencia paisajístico tanto para la ciudadanía local como para quienes visitan la isla.

La zona de actuación comienza en la última rampa de acceso a la playa del Faro finalizando en las escaleras que marcan el inicio del paseo de Maspalomas, una zona totalmente expuesta al ambiente marino.

El estado de ese tramo del paseo marítimo de Meloneras no es bueno ya que, por un lado, presenta tipologías diferentes de pavimentos que dan la sensación de no constituir un área única del entorno del faro y, por otro, el estado de algunas zonas está bastante deteriorado, observándose pérdidas de material que crean una superficie irregular que dificulta el tránsito de personas e incumplen la normativa vigente en accesibilidad y supresión de barreras físicas.

El presupuesto del contrato licitado por la entidad integrada por el Cabildo y el Consistorio de San Bartolomé de Tirajana asciende a 400.000 euros y el plazo para presentar ofertas acaba el 10 de septiembre.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Baleària gana la batalla y se queda por 215 millones con el negocio de Armas en Canarias
  2. 2

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  3. 3 Majestuosa UD
  4. 4 Un hombre en estado grave tras caerle encima un palé con barriles de cerveza
  5. 5 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  6. 6 Indestructible Amatucci: en el césped pese al drama familiar que ha vivido
  7. 7 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  8. 8 El 80% del poblado ilegal de Bahía de Formas ha sido identificado y notificado
  9. 9 El brote hospitalario de salmonela ya va por 19 afectados y se sigue buscando el origen
  10. 10 Así es Adolfo Utor, el empresario que se ha hecho con el control de Armas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El paseo de Meloneras será renovado a la altura del Faro de Maspalomas

El paseo de Meloneras será renovado a la altura del Faro de Maspalomas