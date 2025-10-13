El Paseo del Faro de Arinaga abre al tráfico tras la finalización de las obras de mejora Los trabajos, financiados íntegramente por el Ayuntamiento, culminaron este lunes tras la incorporación de la señalización horizontal

Las obras de adecuación y mejora del Paseo del Faro de Arinaga, entre las calles García de Toledo y Guelde, han finalizado este lunes tras la adaptación de la señalización horizontal de la vía. De esta manera, las calzadas en ambos sentidos quedan abiertas nuevamente a la circulación de vehículos, que recuperan el acceso principal a las zonas del Muelle Viejo, el Faro de Arinaga y las inmediaciones de Playa de Cabrón.

Los trabajos de adecuación culminaron este lunes tras la incorporación, a primera hora de la mañana, de la señalización horizontal en el entorno de la glorieta ubicada a la altura de la calle Feijoo de Sotomayor y las inmediaciones del Consultorio Médico de Arinaga. Durante la apertura oficial al tráfico, estuvieron presentes el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, y el concejal de Obras Públicas, Rubén Romero.

El proyecto de mejora, financiado íntegramente por el Ayuntamiento de Agüimes y ejecutado por la empresa Bloquia Canarias por un importe de adjudicación de 390.835 euros, ha consistido en la ampliación de aceras, la eliminación de barreras para facilitar la accesibilidad universal y nuevas zonas de aparcamiento.

Con mobiliario urbano en impresión 3D

Adicionalmente, se ha acometido la renovación de la red de abastecimiento de agua y la ampliación del sistema de riego de parques y jardines. En breve se incorporará el nuevo alumbrado público en la zona, además de la instalación de bancos y maceteros construidos con impresión 3D de hormigón, convirtiendo a la zona en la primera de Canarias en contar con mobiliario urbano realizado con este tipo de tecnología.

También se ha rehabilitado y ensanchado el firme, lo que significa una mejora para la principal vía de acceso a las zonas del Muelle Viejo, el Faro de Arinaga y Playa de Cabrón. La actuación también permite resolver la conexión con la nueva urbanización residencial que se está construyendo en esta área de Arinaga.

