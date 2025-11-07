El parque Fontana Rosa acoge este sábado la primera feria de artesanía 'Disfruta Firgas' Un total de 25 artesanos estarán presentes en una jornada que se desarrollará de 10.00 a 17.00 horas con una completa agenda de actos

«El objetivo es dinamizar el pueblo y que los artesanos tengan un espacio donde poder mostrar sus creaciones», destaca Marcos Ramírez, empresario y organizador de la primera feria de artesanía 'Disfruta Firgas', que se celebrará este sábado, de 10.00 a 17.00 horas, en el parque Fontana Rosa firguense.

«Esta idea surgió de una conversación con algunos artesanos de Firgas y me puse manos a la obra. La respuesta ha sido magnífica y hemos programado una serie de actos complementarios, con la presencia de 25 artesanos, para pasar un día perfecto en familia», relata.

La feria se llevará a cabo en el parque Fontana Rosa, justo al lado del casco de Firgas. «Es un rincón precioso del pueblo algo escondido y que no se aprovecha mucho, por lo que hemos querido darle realce». Los artesanos ofrecerán su creatividad y el trabajo hecho a mano en Gran Canaria. Desde la cestería tradicional hasta la cerámica, pasando por la joyería, los textiles y la innovación en nuevas formas artesanales, cada puesto contará una historia de dedicación y talento.

La feria no será solo un espacio de exposición y venta, sino también un lugar para aprender y compartir. Habrá talleres participativos donde grandes y pequeños podrán acercarse a las técnicas artesanas y el ambiente estará acompañado por actuaciones musicales de temática canaria, que pondrán ritmo y tradición a la jornada.

Los propios artesanos realizarán demostraciones en vivo de sus oficios, permitiendo al público descubrir cómo se elaboran las piezas que se exponen en la feria. También se celebrará un encuentro de senderistas, a cargo de Clumonfir, que unirá naturaleza y tradición, además de un taller de envite. Los visitantes que compren en la feria accederán a un suculento sorteo.