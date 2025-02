El parking de Hoya Viciosa en San Mateo tiene que cerrarse

CANARIAS7 San Mateo Viernes, 7 de febrero 2025, 15:17 Comenta Compartir

Duro revés para San Mateo. Este pasado jueves el Ayuntamiento recibió un auto judicial en el que se estima el recurso interpuesto por cuatro demandantes y se obliga a cerrar el aparcamiento de Hoya Viciosa. «Lamentamos profundamente este cierre. Este grupo de gobierno va a agotar todas las vías legales disponibles para defender el interés general de este pueblo y, por ello, ya estamos trabajando, junto a los abogados, en un recurso que presentaremos al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Sin embargo, mientras agotamos la vía judicial nos vemos en la obligación de proceder a cerrar el aparcamiento. Desde el grupo de gobierno lamentamos profundamente los inconvenientes que sabemos que causará este cierre», ha afirmado la alcadesa Davinia Falcón.

«En el año 2008, Alternativa por San Mateo, al frente del Gobierno municipal, decide que se ejecute el desarrollo urbanístico por el sistema público de Cooperación en el Suelo de Hoya Viciosa. Este suelo está compuesto por unas 28 parcelas que pertenecen a más de 50 propietarios a día de hoy, de los cuales 4 propietarios han demandado al Ayuntamiento para que se lleve a cabo ese proyecto de urbanización, un proyecto en el que el aparcamiento de Hoya Viciosa está recogido como un gran parque. Cuando Avesan llega al gobierno en junio de 2011 no se había aprobado el proyecto de urbanización y muchos de los propietarios de esas parcelas no habían pagado las cuotas correspondientes para afrontar el pago de los gastos del proyecto. En reuniones posteriores con esos propietarios, conocemos que la mayoría no quería seguir adelante porque, en ese momento, nos azotaba la crisis económica. En 2021 cuatro de esos propietarios demandan al ayuntamiento pidiendo que se ejecute la urbanización de Hoya Viciosa. El Juzgado dicta sentencia favorable que termina siendo firme en mayo de 2023, es decir, unas semanas antes de las elecciones municipales. Como todos saben, tras las elecciones, se produce un vuelco político y Alexis Ramos se convierte en alcalde de este municipio, gobernando durante doce meses y sin hacer nada para ejecutar la sentencia. No es hasta junio de 2024 cuando el señor Ramos realiza el primer movimiento. Sin embargo, después de que el entonces alcalde y sus socios dejan de gobernar, los demandantes comienzan a solicitar al Juzgado que se cierre el aparcamiento, un detalle muy significativo», relata la alcaldesa en una cronología de los hechos.

Hoya Viciosa cierra y aparcar en San Mateo se convierte en una odisea. No hay que olvidar que en este espacio también aparcaban las guaguas, al estar en obras la parada preferente. «Estamos viviendo una nueva cacería política que tiene responsables, con nombres y apellidos. Personas interesadas que anteponen la política al bienestar general», sentencia la alcaldesa.