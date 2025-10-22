Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 22 de octubre de 2025
Imagen de la parroquia de San Isidro de La Pardilla. R.F.

La Pardilla se queda sin acceso a la GC-1 y ahora sin el tañido de sus campanas

Una denuncia ha provocado que la parroquia haya reducido los horarios de los toques del campanario | El colectivo vecinal Las Mansas está disconforme con la medida

Rafael Falcón

Rafael Falcón

Telde

Miércoles, 22 de octubre 2025, 06:20

El barrio de La Pardilla se enfrenta a una nueva novedad. Tras meses de lucha, sin éxito, para que reabran el acceso desde la GC-1, lo que ha provocado un enorme malestar entre vecinos y comerciantes, ahora han comprobado cómo a raíz de una denuncia las campanas de la parroquia de San Isidro han dejado de tañer en su horario habitual.

«En La Pardilla siempre ha sido costumbre escuchar el sonido de las campanas de la iglesia cada hora, desde las ocho de la mañana hasta las nueve de la noche, pero de repente el horario se ha cambiado, y no lo entendemos», destacan.

A raíz de esa denuncia, el Obispado ha reprogramado el campanario y el tañido de las campanas se realiza de 12.30 a 20.30 horas. La Asociación Vecinal Las Mansas ya ha mostrado su disconformidad con la medida.

