«El Pacto de Las Flores ha sido un buen trato para Canarias»

La número uno de Nueva Canarias al Parlamento regional por Gran Canaria, Carmen Hernández, piensa que su formación será más fuerte tras el 28M.

–Algunos no le daban mucho tiempo de vida al Pacto de Las Flores. ¿Qué valoración hace de los últimos cuatro años?

–Este ha sido un buen pacto para Canarias en el peor momento que ha sufrido esta tierra. Primero por la pandemia del coronavirus, que ha trastocado la vida de todos y ha puesto a prueba al sistema sanitario, educativo y a las fuerzas de seguridad. Por otro lado hemos tenido que afrontar una catástrofe natural como fue el volcán de La Palma, que puso a prueba a las instituciones, sobre todo al Gobierno de Canarias, y a los propios palmeros. Las respuestas a las principales problemáticas que han surgido creo que han sido correctas. No podemos olvidar que solo en el sistema sanitario se han contratado a más de 11.000 personas o que hemos repartido más de 1.500 millones de euros desde el Gobierno de Canarias al sector privado para ayudarles en el momento más crítico de la economía, cuando se paró por el cero turístico. Además, hemos bajado las tasas de paro hasta cifras de antes del 2009. Con los datos en la mano, hemos mejorado la inversión en los servicios públicos.

–¿NC ya trabaja para reeditar esa alianza?

–Hay que respetar la decisión de los ciudadanos. Ellos son quienes dirán el 28M qué pacto quieren para Canarias. Nosotros creemos que hay condiciones para que NC haya salido reforzada tras la última legislatura. Nuestro esfuerzo en todas las instituciones de las islas lo demuestra. Vamos a ver lo que deciden la gente, pero creo que este pacto del progreso fue una buena alianza para Canarias y puede volver a serlo.

–Los cuatro diputados actuales de NC fueron conseguidos gracias a los votos de los grancanarios ¿Qué cree que esté fallando para que su partido no tenga tanta presencia en el resto de islas?

–Somos una fuerza política joven en la historia democrática de Canarias, tenemos 17 años. Hemos tenido que ir construyendo un proyecto con un trabajo diario y permanente. En Gran Canaria ya teníamos una tradición municipalista muy potente. El germen de lo que es NC nace en Gran Canaria y por tanto es lógico que seamos más fuertes aquí. Pero hemos avanzado en otras islas. Presentamos candidatura en prácticamente todos los municipios y Cabildos. Las encuestas dicen, y nosotros percibimos, que vamos a tener diputado por Fuerteventura y por Lanzarote. Por tanto, aspiramos a poder ser un grupo aún más fuerte.

–Casimiro Curbelo ha dicho recientemente en una entrevista publicada en CANARIAS7 que la Consejería de Hacienda, que actualmente dirigen ustedes, debería estar en manos del partido que más representación posee en el Parlamento, ¿qué opina?

–Yo también podría decir que Visocan debería estar dirigida por el partido que más votos tenga. En democracia las reglas son las que son y cuando hay un pacto los partidos deciden cómo se reparten las áreas. Ni nosotros le vamos a decir a los gomeros qué áreas deben llevar, ni ellos deben decirnos qué consejerías tenemos que dirigir. En cualquier caso, no estamos preocupados por eso. Mientras otros hablan del reparto del gobierno, nosotros estamos hablando de un proyecto de país para vivir y crecer mejor, donde la gente tenga más posibilidades de empleo, donde nuestros jóvenes tengan una vivienda asequible y nuestros mayores tengan infraestructuras sociosanitarias para pasar su última etapa de vida en las mejores condiciones.

«Creemos que es hora de repensar el modelo sanitario para acabar con las listas de espera»

–¿Cree que Gran Canaria se está quedando atrás como motor económico de las islas?

–Los indicadores dicen todo lo contrario. La mejor respuesta la tiene el presidente del Cabildo insular (Antonio Morales), que conoce perfectamente el proceso de transformación que lleva Gran Canaria. La isla se ha convertido en líder del nuevo modelo energético. La presa de Chira-Soria es un buen ejemplo, pero también vemos que ha crecido de manera sustancial la penetración de energías renovables, tanto fotovoltaica como eólicas. Gran Canaria se está convirtiendo en una isla puntera en eso de la diversificación económica.

–Muchos partidos de la oposición en Telde usan su doble condición como alcaldesa y diputada para atacarle, mientras que usted no para de decir que es una ventaja para la ciudad que dirige. ¿A quién debe hacer caso el teldense?

–Que le pregunten a los gomeros si les ha venido bien que su presidente del Cabildo (Casimiro Curbelo) esté en el Parlamento de Canarias o no. Y eso que él tiene mucho más trabajo, pues tiene que dirigir toda una isla. Es muy bueno tener a una alcaldesa en el Gobierno de Canarias. Un diputado que no conoce la realidad de la calle va a legislar mal. Aunque su voluntad sea hacerlo bien, no va a conocer las demandas de la ciudadanía. He podido conseguir dinero para proyectos de avance para Telde, como el Plan Integral de Jinámar o la desaladora de Salinetas. Eso le diría al ciudadano. A la oposición le diría que mientras ellos están todo el día en las cafeterías, en la radio o haciendo 'tik-toks', otros estamos en el Ayuntamiento gestionando o vamos a Tenerife siete u ocho días al mes en horario de mañana y volvemos por la tarde a la ciudad para conocer las demandas de los barrios.

«Mientras otros piensan en el reparto de gobierno, nosotros hablamos de un proyecto de país»

–¿Líneas rojas para pactar?

–Vox. No pactamos con la ultraderecha. Con el resto habrá que hablar de programas de futuro.

–¿Cuál es la hoja de ruta de NC para Gran Canaria?

–Hay desafíos comunes para toda Canarias por igual. La vivienda es un tema fundamental. Necesitamos provocar la construcción de al menos 5.000 viviendas para los jóvenes y personas que no pueden alquilar. Y no solo hablamos de gente en situación de pobreza extrema. Hay mucha gente normal que no puede acceder a una vivienda porque son mileuristas y el mercado está muy tensionado. La vivienda estará en esa mesa para formar pactos de gobierno tras las votaciones. La sanidad es otro punto a mejorar. Creemos que hay que repensar el modelo sanitario. Ya tuvimos un primer cambio en el modelo sanitario en los 90 y creemos que toca una segunda evolución de este apartado, que pasa por actualizar el nuevo plan canario de salud, el plan de urgencia, tener un plan de choque para reducir las listas de espera y reforzar de manera importante la salud mental. En materia de educación debemos seguir apostando en toda Canarias por la escolarización de 2 a 3 años en la escuela pública. También creemos que las Formaciones Profesionales requieren una atención muy especial. El departamento que lleve FP debe estar muy reforzado y debe tener un papel mucho más protagonista de la mano del Servicio Canario de Empleo.