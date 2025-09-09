Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo de un vendedor de la ONCE. C7

La ONCE reparte 80.000 euros en Telde y en Las Palmas de Gran Canaria

El Cuponazo deja 40.000 euros en las Huesas y el Calero, y el mismo importe en el barrio de Triana

Europa press

Europa press

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 9 de septiembre 2025, 16:50

El Cuponazo de la ONCE ha repartido 80.000 euros en dos cupones de 40.000 euros cada uno que han sido vendidos en Las Palmas de Gran Canaria y en Telde.

Según informa la organización, Manuel Pérez, agente vendedor desde septiembre de 2017, ha sido el responsable de repartir 40.000 euros en un cupón vendido por TPV desde sus puntos de venta en Telde, concretamente en las Huesas (Cafetería Casa Alejandro) y en el Calero (Cafetería Yazmina).

Mientras, Francisco José Flores, que realiza su labor desde junio de 2019, también repartió otros 40.000 euros en un cupón vendido por TPV, en el Barrio de Triana, concretamente en la calle Triana, nº 1 y en la calle Muro, nº 1 (Cafetería Kojak) en Las Palmas de Gran Canaria.

El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras y serie de 6 millones de euros y 134 premios de 40.000 euros a las 5 cifras del número premiado.

