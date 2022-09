¿Qué ocurre con Gran Canaria?

En política todo lo que no es posible es falso» (Antonio Cánovas del Castillo).

¿Hay alguien ahí al mando? ¿Dónde está el Cabildo de Gran Canaria, teóricamente el gobierno de la Isla? ¿Dónde están los distintos partidos políticos y sus diputados nacionales y autonómicos o los senadores por esta isla? ¿Dónde los dirigentes empresariales o sindicales? Salvo honrosas excepciones, ¿dónde están esos políticos y esos agentes sociales? ¿Dónde las asociaciones, clubs, entidades, organismos, etc.? ¿Dónde están? Oigo un clamoroso silencio. ¿Todos de vacaciones, todos dormidos, todos contentos?

En este mes de agosto, me han asaltado estas preguntas que dejo en el aire. Me gustaría ser más optimista, pero sigo viendo a Gran Canaria como la isla del no, dormida plácidamente ante la desidia, los fallos, los retrasos, las incongruencias, las negativas o la ineficacia.

Creo que Gran Canaria corre serio peligro y navega sin rumbo fijo. Como decimos en esta isla, 'proa al marisco'. Y la tripulación y los pasajeros, siguen sin atisbar que tenemos enfrente un enorme iceberg de incertidumbre y crisis.

•La ampliación del Hospital Materno Infantil se retrasa más aún, primero, por fallos en el concurso de la dirección de obra, y luego en el de la construcción. Por tanto, el Complejo Hospitalario del Hospital Insular de Gran Canaria sigue en condiciones muy deficientes, por fallos en tramitaciones.

•El Plan de Modernización y Mejora de Maspalomas Costa Canaria, fue anulado por los Tribunales, por carecer de un informe preceptivo de Costas. Se abortó así una posibilidad cierta de acelerar la imprescindible demolición de centros comerciales obsoletos que allí campan por sus ruinas.

•El Plan de Modernización y Mejora para el Siam Park fue también anulado por los tribunales por carecer de un informe preceptivo del Consejo Insular de Aguas, impidiendo o retrasando una inversión que sin duda mejoraría la oferta turística complementaria de Gran Canaria.

•El Gobierno de Canarias permite prorrogar unos años (¿?) la concesión del Puerto de Santa Águeda a la Cementera de Arguineguín, impidiéndose así cumplir con el Plan Insular de Ordenación Territorial (PIOT) de Gran Canaria, aprobado por unanimidad hace ya más de quince años en el Cabildo de Gran Canaria. Y ello, inexplicablemente, con el aplauso del actual grupo de Gobierno Insular, y del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Ese desarrollo turístico permitiría crear más de 1.000 puestos de trabajo en la zona, que quedaría abierta al uso de todos los grancanarios.

•La Autoridad Portuaria lleva esperando más de cuatro años que la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, evalúe la implantación de una imprescindible planta de gas en el Puerto de la Luz y de Las Palmas, que será necesaria tener antes de 2025, por imposición de la Unión Europea (UE) para el suministro del tráfico marítimo.

•A la vez, la posibilidad de una potente industria de cefalópodos en el Puerto de La Luz y de Las Palmas, tropieza con retrasos en los informes medioambientales, que seguramente la harán imposible, pues de lo que se trata es de aburrir a los inversores que aún no tienen calificada a esta isla como se merece, como la isla del no, por la múltiples trabas que siempre aparecen para cualquier inversión, eso sí, de los mismos que se llenan permanentemente la boca con el tema de la diversificación de nuestra economía.

•El proyecto de la central Chira-Soria, por sus retrasos de tantos años, duplica su coste y tiene lógicamente cada vez más detractores, que a su vez, encuentran en tales demoras argumentos válidos de inutilidad u obsolescencia.

• Carreteras claves en Gran Canaria (la Avenida Marítima de LPGC en la GC-1 en la zona de San Cristóbal o el Viaducto del Guiniguada (GC-3), muestran fallos muy preocupantes que afectan a todo el tráfico rodado, y de modo singular, al sector del transporte público y privado, ya muy tocado por las subidas de precios de combustible, y por las sanciones exageradas que recaen particularmente sobre el tráfico en esta isla.

•Las cifras de recaudación por IGIC, IRPF, o Impuestos de Sociedades, siguen demostrando que esta isla es la 'paganini' mayor del archipiélago.

•Desde Tenerife se discute el anuncio de que el Gobierno de España prevé para 2023 una reunión europea en Gran Canaria. Ellos, dicen, son también cocapital del archipiélago. Pero, ¿por qué no comparten también equitativamente los inmigrantes que tenemos en Gran Canaria, y en especial los Menas (Menores Extranjeros No Acompañados), que tenemos en cifras que duplican las de ellos? Para eso no son cocapitales. Nosotros tampoco compartimos Parlamento de Canarias. Y si la Delegación del Gobierno de España está en esta isla, esa reunión del Gobierno de España puede y debe perfectamente celebrarse aquí, sin que se les tenga que compensar por nada. Lo que no vale es aplicar aquello de que «lo mío es mío y lo tuyo a compartir».

Esto son solo pinceladas de una realidad tozuda. Pero lo esencial es que falta en Gran Canaria un Plan Estratégico global de la Isla, que yo inicié siendo presidente del Cabildo de Gran Canaria, pero que el pacto progresista guardó en un cajón, para enfocar necesidades y retos de la isla. Pero sobre todo nos falta una mentalidad insular profunda, de defensa de Gran Canaria, como defiende nuestro partido político, Unidos por Gran Canaria (UxGC). Aquí, ante las cosas que yo he señalado, esos fallos, esos retrasos, esa incompetencia, predomina la indiferencia.

Pero ya verán que sí habrá reacciones contra mí y contra Unidos por Gran Canaria (UxGC), acusándonos de insularistas, pleitistas, insolidarios y otras lindezas. A los críticos, a los descalificadores, les pido que dirijan sus impulsos y sus esfuerzos a intentar deslindar responsabilidades, políticas o técnicas. ¿Quiénes son los autores o de donde provienen esos fallos procedimentales en la tramitación de expedientes, esos retrasos inadmisibles? ¿Funcionarios incompetentes, políticos incapaces, Consejerías hostiles con Gran Canaria?

Nunca se oye hablar de responsables, nunca hay exigencias de compensaciones o indemnizaciones por esos retrasos incalificables que tanto perjudican a la isla, porque influyen poderosamente en que la actividad económica disminuya, y con ella el empleo y el dinamismo de una isla que debe y puede recuperar su liderazgo. Por último, pero también muy grave, no olvidemos que la Unión Europea (UE) y el propio Gobierno de España, han decidido que Canarias, que está bien lejos del continente europeo, sea frontera sur de la inmigración africana. Digo Canarias, pero de verdad, todos sabemos cuál es la isla que más carga soporta y soportará, si no la defendemos, Gran Canaria. Todo ello, amigos y amigas, nos lleva a la conclusión de que únicamente, Unidos por Gran Canaria (UxGC), partido solo de esta isla, será capaz, con sus representantes políticos que salgan elegidos en mayo del año 2023, de defender a Gran Canaria, sin depender de instrucciones o intereses de ninguna otra isla o centralismo alguno. Sí se puede…