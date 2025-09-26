Obras Públicas reubicará por la noche la fuente de la rotonda de la Cruz Roja en Arucas
Será trasladada a la glorieta de la vía GC-330, junto a la entrada a la Destilería Arehucas | Los trabajos se llevarán a cabo en horario nocturno, de 23.00 a 06.00 horas, para reducir las afectaciones al tráfico
Arucas
Viernes, 26 de septiembre 2025, 17:11
La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Infraestructura Viaria, que dirige Rosana Melián, informa de que dentro de los trabajos de soterramiento de la GC-20, en el tramo comprendido entre el PK 3+400 y el PK 4+870, se llevará a cabo la reposición de la fuente ubicada en la rotonda de la Cruz Roja, en el municipio de Arucas, antes de iniciar las obras.
La fuente será trasladada a la ubicación designada por el Ayuntamiento de Arucas, en la glorieta de la vía GC-330, aproximadamente en el PK 5+150, junto a la entrada de la Destilería Arehucas.
Para minimizar las afecciones al tráfico, los trabajos de traslado de los báculos se realizarán en horario nocturno, entre las 23.00 y las 6.00 horas, comenzando la noche del lunes 29 de septiembre y con previsión de finalización el jueves de esa misma semana.
La circulación se mantendrá abierta en ambos sentidos, aunque se recomienda a los conductores respetar las indicaciones del personal de señalización, que gestionará el tráfico alternativo en los carriles donde se estén realizando las labores.
