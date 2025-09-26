Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Esta noche se reubica la fuente de la rotonda de la Cruz Roja en Arucas. C7

Obras Públicas reubicará por la noche la fuente de la rotonda de la Cruz Roja en Arucas

Será trasladada a la glorieta de la vía GC-330, junto a la entrada a la Destilería Arehucas | Los trabajos se llevarán a cabo en horario nocturno, de 23.00 a 06.00 horas, para reducir las afectaciones al tráfico

Arucas

Viernes, 26 de septiembre 2025, 17:11

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Infraestructura Viaria, que dirige Rosana Melián, informa de que dentro de los trabajos de soterramiento de la GC-20, en el tramo comprendido entre el PK 3+400 y el PK 4+870, se llevará a cabo la reposición de la fuente ubicada en la rotonda de la Cruz Roja, en el municipio de Arucas, antes de iniciar las obras.

La fuente será trasladada a la ubicación designada por el Ayuntamiento de Arucas, en la glorieta de la vía GC-330, aproximadamente en el PK 5+150, junto a la entrada de la Destilería Arehucas.

Para minimizar las afecciones al tráfico, los trabajos de traslado de los báculos se realizarán en horario nocturno, entre las 23.00 y las 6.00 horas, comenzando la noche del lunes 29 de septiembre y con previsión de finalización el jueves de esa misma semana.

La circulación se mantendrá abierta en ambos sentidos, aunque se recomienda a los conductores respetar las indicaciones del personal de señalización, que gestionará el tráfico alternativo en los carriles donde se estén realizando las labores.

