Obras Públicas reubicará por la noche la fuente de la rotonda de la Cruz Roja en Arucas Será trasladada a la glorieta de la vía GC-330, junto a la entrada a la Destilería Arehucas | Los trabajos se llevarán a cabo en horario nocturno, de 23.00 a 06.00 horas, para reducir las afectaciones al tráfico

Viernes, 26 de septiembre 2025

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Infraestructura Viaria, que dirige Rosana Melián, informa de que dentro de los trabajos de soterramiento de la GC-20, en el tramo comprendido entre el PK 3+400 y el PK 4+870, se llevará a cabo la reposición de la fuente ubicada en la rotonda de la Cruz Roja, en el municipio de Arucas, antes de iniciar las obras.

La fuente será trasladada a la ubicación designada por el Ayuntamiento de Arucas, en la glorieta de la vía GC-330, aproximadamente en el PK 5+150, junto a la entrada de la Destilería Arehucas.

Para minimizar las afecciones al tráfico, los trabajos de traslado de los báculos se realizarán en horario nocturno, entre las 23.00 y las 6.00 horas, comenzando la noche del lunes 29 de septiembre y con previsión de finalización el jueves de esa misma semana.

La circulación se mantendrá abierta en ambos sentidos, aunque se recomienda a los conductores respetar las indicaciones del personal de señalización, que gestionará el tráfico alternativo en los carriles donde se estén realizando las labores.

