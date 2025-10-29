Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Arucas volverá a tener cortes nocturnos en la GC-20 para continuar con las obras del soterramiento de la nueva circunvalación. Juan Carlos Alonso

Obras Públicas anuncia cierres nocturnos y desvíos en la GC-20 de Arucas

Los cortes se realizarán durante las noches del próximo domingo y lunes para continuar con los trabajos de acondicionamiento de la circunvalación

Arucas

Miércoles, 29 de octubre 2025, 18:07

La Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Infraestructura Viaria, que dirige Rosana Melián, informa que durante las noches del domingo 2 y lunes 3 de noviembre se establecerán desvíos en la GC-20, en el municipio de Arucas, para continuar con las obras del soterramiento en el tramo comprendido entre el PK 3+400 y el PK 4+870.

Se procederá al cierre completo de la entrada y salida de la carretera de Visvique (GC-43) en horario nocturno, desde las 22.00 horas hasta las 06.00 horas del día siguiente.

Durante el desarrollo de los trabajos nocturnos, se habilitarán vías alternativas para los conductores. Por un lado, desde la GC-3, acceso a Santidad-Cardones por la GC-300 y GC-303 hasta incorporarse a la GC-43. Por otro lado, desde Firgas, por la GC-30 hasta la GC-240.

