Obras Públicas adjudica las obras de adecuación de los túneles de La Laja La consejería del Gobierno de Canarias destina más de 9 millones de euros para proceder a la adaptación según la Directiva Europea

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:44

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ha adjudicado provisionalmente las obras de adecuación y el contrato de control y vigilancia de los túneles de La Laja, Adolfo Cañas y Piedra Santa, situados en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

La Mesa de Contratación ha propuesto la adjudicación provisional de las obras a la UTE conformada por Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A., Obras Subterráneas, S.A. y Pérez Moreno, S.A.U., que ha obtenido la mayor puntuación en el procedimiento, por 8,49 millones de euros.

Asimismo, la propia mesa ha propuesto la adjudicación provisional del contrato de control y vigilancia de las obras a la UTE integrada por Tekia Ingenieros S.A. y Rabadan17 S.L., por un importe de 612.428 euros. Este contrato tiene como objetivo garantizar el seguimiento técnico, la calidad y la seguridad durante la ejecución de las obras.

El proyecto de adecuación, que tiene un plazo de ejecución aproximado de 15 meses, incluye la construcción de una galería de evacuación de aproximadamente 774 metros con dos salidas peatonales de emergencia para el túnel de Adolfo Cañas, así como la instalación de un depósito de agua y un cuarto de bombas como medidas de protección contra incendios en el túnel de Piedra Santa. Además, se contempla una renovación integral de los sistemas de energía, ventilación e iluminación de ambos túneles, con el objetivo de garantizar la máxima seguridad vial y mejorar la eficiencia energética de estas infraestructuras clave en la red viaria de Canarias.

En esta línea, la galería peatonal proyectada en el túnel Adolfo Cañas discurrirá por el lado del mar y paralelamente a la traza del túnel. Asimismo, contará con una primera salida de emergencia, ubicada a 470 metros de la boca de entrada, y una segunda salida a 390 metros de la boca de salida, conectadas entre sí para permitir la autoevacuación de los usuarios que puedan quedar atrapados en caso de incendio. Con esta medida, se refuerza la seguridad del túnel en caso de fallo de otros sistemas.