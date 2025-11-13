Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Borrasca Claudia en Canarias, en directo: última hora de la Aemet, un centenar de incidencias y clases suspendidas
Vista interior del túnel Adolfo Cañas, en La Laja. Arcadio Suárez

Obras Públicas adjudica las obras de adecuación de los túneles de La Laja

La consejería del Gobierno de Canarias destina más de 9 millones de euros para proceder a la adaptación según la Directiva Europea

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:44

Comenta

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ha adjudicado provisionalmente las obras de adecuación y el contrato de control y vigilancia de los túneles de La Laja, Adolfo Cañas y Piedra Santa, situados en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

La Mesa de Contratación ha propuesto la adjudicación provisional de las obras a la UTE conformada por Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A., Obras Subterráneas, S.A. y Pérez Moreno, S.A.U., que ha obtenido la mayor puntuación en el procedimiento, por 8,49 millones de euros.

Asimismo, la propia mesa ha propuesto la adjudicación provisional del contrato de control y vigilancia de las obras a la UTE integrada por Tekia Ingenieros S.A. y Rabadan17 S.L., por un importe de 612.428 euros. Este contrato tiene como objetivo garantizar el seguimiento técnico, la calidad y la seguridad durante la ejecución de las obras.

El proyecto de adecuación, que tiene un plazo de ejecución aproximado de 15 meses, incluye la construcción de una galería de evacuación de aproximadamente 774 metros con dos salidas peatonales de emergencia para el túnel de Adolfo Cañas, así como la instalación de un depósito de agua y un cuarto de bombas como medidas de protección contra incendios en el túnel de Piedra Santa. Además, se contempla una renovación integral de los sistemas de energía, ventilación e iluminación de ambos túneles, con el objetivo de garantizar la máxima seguridad vial y mejorar la eficiencia energética de estas infraestructuras clave en la red viaria de Canarias.

En esta línea, la galería peatonal proyectada en el túnel Adolfo Cañas discurrirá por el lado del mar y paralelamente a la traza del túnel. Asimismo, contará con una primera salida de emergencia, ubicada a 470 metros de la boca de entrada, y una segunda salida a 390 metros de la boca de salida, conectadas entre sí para permitir la autoevacuación de los usuarios que puedan quedar atrapados en caso de incendio. Con esta medida, se refuerza la seguridad del túnel en caso de fallo de otros sistemas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La borrasca Claudia provoca la caída de un muro y aplasta tres coches en el sur de Gran Canaria
  2. 2 Familias ante la suspensión de clases: de aplaudir a los abuelos a denunciar que la modalidad online «no existe en Canarias»
  3. 3 Caso Valka: Anticorrupción pide la imputación de la concejala Inmaculada Medina
  4. 4 Suspendidas las clases presenciales este jueves en Canarias por la borrasca Claudia
  5. 5 Canarias aprueba la polémica ley que regula la vivienda vacacional
  6. 6 La ley de vivienda vacacional recortará los pisos turísticos en Canarias de 72.828 a 9.500
  7. 7 El calor y los desechos orgánicos de las jaulas marinas podrían haber provocado la muerte masiva de peces
  8. 8 Estas son las carreteras cortadas en Canarias por la borrasca Claudia
  9. 9 Centros sin clases online por el pico de conexiones: «Ha habido más que en la pandemia»
  10. 10 Bumpers Brand llega con fuerza a Gran Canaria con su nueva tienda en la calle Arena 13

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Obras Públicas adjudica las obras de adecuación de los túneles de La Laja

Obras Públicas adjudica las obras de adecuación de los túneles de La Laja