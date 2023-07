Nuevos trámites aplazan la apertura del complejo deportivo de La Barranquera

La ciudadanía tendrá que seguir esperando. La apertura del complejo deportivo de La Barranquera, terminado en 2020, seguirá cerrado por un tiempo indeterminado. A preguntas de NC, en la oposición, el alcalde, Juan Antonio Peña, avanzó este viernes en el pleno que, entre otros trámites, queda por modificar la ordenanza fiscal para subir las tarifas, que fue el compromiso al que llegó el gobierno anterior con la concesionaria para parar el contencioso por el que reclamaba a Telde más de 35 millones de euros.

Peña explicó, además, que tampoco se ha hecho llegar al juzgado la existencia de este acuerdo extrajudicial. «Fue aprobado por la Junta de Gobierno, pero aún no ha sido validado en sede judicial, que es lo que de verdad frenaría el contencioso y haría que entrara en vigor». Y no se ha hecho, apuntan algunas fuentes, porque empezarían a correr los dos meses de plazo que, según el acuerdo, tendría la concesionaria para abrir las instalaciones.

La empresa, apuntan estas mismas fuentes, quiere que antes se aprueben los nuevos precios. El abono de adulto sería de 40,60 euros, el de joven y el de menor de 18, 34.79; el del pensionista, 28,97; y el familiar, según el número de miembros, oscilaría de los 63,75 de dos miembros, a los 92,95 de cuatro.

NC, en cambio, que recuerda que el complejo ya tiene suministro eléctrico, asegura que el gobierno sigue una estrategia dilatoria para hacer creer a la ciudadanía que el asunto no estaba ya resuelto y atribuirse así el supuesto mérito de desbloquearlo. En todo caso, en el propio acuerdo no se condiciona la apertura del complejo a la entrada en vigor de las nuevas tarifas. Es más, se especifica que hasta tanto no se actualizan, el consistorio no le exigirá a la empresa el pago del canon.

Lo cierto es que la ciudad, de 102.000 habitantes, sigue sin piscina pública. A la no apertura de la de La Barranquera se le suma el cierre de la del polideportivo Paco Artiles en abril de 2021.

Bronca por las compatibilidades de dos concejales

La sesión, en la que tomó posesión el nuevo edil de NC, Servando González, fue rápida, pero bronca. La portavoz de NC, Celeste López, y el gobierno local chocaron como trenes en ruegos y preguntas. NC reprochó al alcalde que este viernes llevase al pleno 13 expedientes de reconocimientos extrajudiciales de crédito (se validaron facturas por 745.000 euros) cuando en su etapa en la oposición los votaba siempre en contra. Y también cuestionó las compatibilidades de los ediles de Obras y de la Asesoría Jurídica con sus respectivas profesiones, vinculadas ambas a las áreas que ya dirigen. Los dos tendrán una dedicación parcial del 75%.

Peña recordó a López que Ciuca sí tuvo etapas de apoyarle esos expedientes y le pidió que no le exija resolver en 1 mes lo que NC no supo hacer en 8 años. Por su parte, Sergio Ramos, del PP, le recriminó que tejiese una sombra de duda sobre el concejal de Obras, del que aclaró que, como arquitecto, ha renunciado a recibir más encargos profesionales y que los trámites de obras suyas que tiene pendientes en Telde son de hace tiempo. Su intención es acabar lo que tiene pendiente para, en un año, pedir la dedicación plena como edil municipal.