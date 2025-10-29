El nuevo techado ya luce en el CEIP Sataute de Santa Brígida La obra de la nueva cubierta, que proporcionará sombra y protección frente a las inclemencias del tiempo, finalizará dentro de un mes

Rafael Falcón Santa Brígida Miércoles, 29 de octubre 2025, 06:10 Comenta Compartir

La nueva cubierta de la cancha exterior del CEIP Sataute (antiguo Juan del Río Ayala) ya luce a la entrada al casco del pueblo. Estos trabajos, junto a los muros y vallados del centro, finalizarán aproximadamente dentro de un mes, según los últimos cálculos realizados en el Ayuntamiento de Santa Brígida. Se había anunciado que a finales de este mes de octubre estarían finalizados los trabajos, pero unos inconvenientes de última hora demorarán esta entrega unas semanas más.

La nueva cubierta, diseñada con arquitectura textil, proporcionará sombra y protección frente a las inclemencias del tiempo, lo que permitirá un uso continuado de este espacio durante todo el año. Para la instalación de esta cubierta se han puesto unas zapatas con 80 centímetros de altura y 3x3 metros de área, ancladas a pozos de cimentación que, en algunos casos, cuentan con 2,50 metros de altura. El nuevo techado es visible desde hace días y sorprende al que pase por las inmediaciones del CEIP Sataute.

El otro patio tendrá conjunto de toldos tensados, tipo velas de sombra, cuya estructura tipo marquesina está formada por postes verticales y travesaños superiores. Las lonas no son planas: se han instalado con diferente altura en cada vértice, lo que crea inclinación para que el agua pueda escurrir. Se trata de un sistema modular de sombra apropiados para espacios exteriores de patios escolares.

Asimismo, la rehabilitación de los vallados perimetrales del colegio ha constituido una medida fundamental para reforzar la seguridad y garantizar el correcto mantenimiento del recinto escolar, creando un entorno protegido y en óptimas condiciones.

Las obras han podido ocasionar alguna incomodidad, pero los alumnos han tenido accesos debidamente habilitados mediante un camino vallado y protegido. Este proyecto responde a la necesidad de mantener y mejorar las infraestructuras educativas, garantizando la seguridad, la comodidad y el bienestar del alumnado, el profesorado y las familias.

La actuación cuenta con financiación conjunta del Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Santa Brígida, con un presupuesto base de 1.108.767,41 euros, que incluye también las obras de vallados en los CEIP Illera de la Mora y Lola Massieu.

Los nuevos muros también son visibles y la obra está en su última fase. El patio principal del antiguo colegio Juan del Río Ayala siempre ha tenido una enorme actividad diaria, algo que ahora se reforzará ya que antes la lluvia limitaba las actividades, así como la falta de sombra.