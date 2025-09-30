Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 30 de septiembre de 2025
Ortofoto con el nuevo deslinde propuesto por Costas y que afectará al litoral de Ingenio. C7

El nuevo deslinde de Costas entre Gando y Guayadeque, una «catástrofe» para El Burrero

El Ayuntamiento de Ingenio pide paralizar un expediente que afecta a viviendas de Burrero Norte y a la futura urbanización Vista Alegre

Gaumet Florido

Gaumet Florido

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 29 de septiembre 2025, 23:15

El Ayuntamiento de Ingenio ha puesto el grito en el cielo al conocer el nuevo deslinde del dominio público marítimo-terrestre propuesto por Costas para el tramo de litoral de 3.504 metros entre el Castillo de Gando y Guayadeque, un expediente del que dio cuenta este lunes en el pleno de septiembre el edil de Urbanismo, Rayco Padilla, y que no dudó en calificar de «lesivo para Ingenio» y, particularmente, de «catástrofe» para las casas del Burrero Norte.

Según el concejal, afectará gravemente al sector urbano consolidado y habitado del Burrero Norte, el situado al norte del barranco de Los Aromeros, parte de cuyas viviendas, las más cercanas al mar, quedarán dentro del deslinde público marítimo-terrestre. Además, advirtió de que cercena el poco desarrollo urbanístico que le queda a Ingenio en su litoral, el previsto en la futura urbanización Vista Alegre, un suelo urbano no consolidado que recibió informe favorable en 2005. «Tenemos una costa pequeña, lo que nos dejan desarrollar son habas contadas, si nos las quitan, no nos queda nada», subrayó.

Por lo pronto, anunció que el Ayuntamiento, nada más conocer el expediente, publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, ha dirigido un escrito al Jefe de la Demarcación de Costas de Canarias en el que le insta a la paralización del proceso al entender que está incurso en caducidad. Dado que la fecha de incoación fue el 22 de noviembre de 2022 y su notificación se hizo efectiva este lunes, se ha superado el plazo de 24 meses que fija la ley.

La edil Alejandra Rodríguez, con camisa verde, en un momento de la sesión. Cober

En cualquier caso, Rayco Padilla dejó claro que si Costas no accede a la petición municipal y sigue adelante con la tramitación, la corporación local presentará alegaciones y tocará puerta a puerta de los vecinos afectados para alertarles de las afecciones de este deslinde e instarles a sumarse con alegaciones propias.

La edil Alejandra Rodríguez no renuncia a su acta

Justo al final de la sesión, que se extendió por más de tres horas, tomó la palabra la concejal Alejandra Rodríguez, de Somos PP, destituida de todas sus funciones días atrás, para anunciar, en un discurso respetuoso, que no piensa renunciar a su acta y que seguirá luchando por el municipio «desde la sombra». Por lo pronto, y pese a que formalmente sigue vinculada al gobierno municipal, este lunes se abstuvo en varios de los expedientes impulsados por el ejecutivo local.

Pancartas en demanda de soluciones para la familia sobre la que pende un desahucio. Cober

Entre el público un grupo de personas portó pancartas para pedir soluciones para Moisés Macías y su familia de 6 hijos, sobre los que pende una orden de desahucio que ha sido aplazada, pero que sigue vigente. La edil de Servicios Sociales, Almudena Hernández, explicó que su departamento no tiene competencias en recursos habitacionales estables, y que lo que ha hecho son los informes que se le han pedido para apoyarles en sus reclamaciones.

El pleno 'habilita' 1,9 millones para trazar el cable por el barranco

Entre los asuntos que salieron este lunes por unanimidad figuró el expediente de modificación de crédito con el que el Ayuntamiento inicia los trámites para habilitar los 1,9 millones de euros con los que se hará cargo del sobrecoste que supondrá pasar por el barranco de Guayadeque el tramo del cable que Red Eléctrica iba a pasar por el casco de Carrizal. El Gobierno canario prometió ayudarle con el 50%, pero Ingenio, por si acaso, busca tener el dinero listo.

