El Norte reviste y embellece las entradas de sus municipios La Mancomunidad ya ha instalado siete de los once jardines verticales previstos y todas las esculturas del Árbol Sagrado con el objetivo de representar elementos característicos e identificativos de esta comarca

David Rodríguez Medina Gáldar Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:18 Comenta Compartir

La Mancomunidad del Norte ha implementado siete de los once jardines verticales que tenían previsto instalar y se espera finalizar los restantes a finales de septiembre. Los municipios de Agaete, Moya, Arucas, Firgas, Guía, Valleseco y Artenara ya cuentan con estos muros verdes en sus entradas, decorados con elementos característicos de esta comarca, para dar la bienvenida a sus visitantes. Además de estos jardines, también se han colocado todas las esculturas del Árbol Sagrado, diseñado por Pepe Dámaso, en todos los municipios que forman parte de la Mancomunidad del Norte.

Este proyecto, que entra dentro de la Estrategia de Resiliencia Turística en Canarias, la cual se financia con los fondos europeos Next Generation, se ha realizado buscando dotar de espacios verdes a las entradas de los municipios, potenciando así sus atractivos turísticos. La empresa malagueña ACE es la que se encuentra instalando los jardines en los once municipios, además de ser la encargada durante todo un año del mantenimiento de los mismos tras haber ganado el concurso de licitación.

Alejandro Peña, gerente de la Mancomunidad del Norte, indica que «solo falta colocar los jardines verticales en Gáldar, Tejeda, La Aldea y Teror». Estos últimos se encuentran a expensas de que se acaben sus fiestas patronales para trabajar con mayor comodidad. Uno de los requisitos a la hora de presentar el proyecto fue que cada jardín estuviera decorado con flores autóctonas del municipio, «lo que ha sido un poco complicado al haberlos instalado en verano, pero ha ayudado que la empresa ha puesto un riego automático que lo hace más fácil y hasta el momento estamos muy contentos con los resultados», señala.

Cada ayuntamiento ha tenido la libertad de elegir dónde poner cada jardín y la escultura del Árbol Sagrado, aunque siempre teniendo en cuenta que cuanto más cerca de la entrada y más visibilidad tenga, mejor, puesto que el objetivo es que los visitantes se sientan atraídos por cada municipio desde que recorren los primeros metros del mismo y que genere un interés turístico. «La implementación de las once esculturas significa la unión que tienen los municipios que pertenecen a la Mancomunidad del Norte», detalla su gerente.

Ignacio Benthem, director comercial de la empresa ACE, ha sido uno de los encargados de supervisar y coordinar las labores de instalación de los jardines verticales. «Hemos incorporado unas estructuras con unos bolsillos de plástico en los que se han introducido las plantas con la tierra», explica. Para cada jardín han tardado una media de dos semanas «entre hacer la estructura, soldarla y luego montar los bolsillos», señala Benthem.

Para elaborar cada uno de ellos se han movilizado «varios equipos de trabajo de unas diez personas cada uno. Algunos se encargaban de hacer las estructuras y soldarlas, y otros de cuestiones de jardinería», puntualiza. Respecto a los inconvenientes que se han encontrado a la hora de instalar los jardines, Benthem indica que «hemos tenido que reubicar jardines puesto que algunos muros no estaban habilitados», ya que muchos no tenían tomas de agua para el riego automático ni desagüe para que el agua sobrante se evacúe y no haya peligro alguno de que se inunden las aceras o las carreteras.

Temas

Artenara

Firgas