Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Mikel Merino mete el tercero de cabeza ante Bulgaria
Foto de familia de los 52 niños y niñas verseadores de la romería-ofrenda del Pino. C7

Los 52 niños verseadores del Pino pasan la prueba

Las 44 décimas que recitarán en la romería-ofrenda han sido elaboradas por la Escuela Verseadora de Tasarte

CANARIAS7

Teror

Jueves, 4 de septiembre 2025, 19:29

En la tarde de este jueves tuvo lugar ante la basílica de Nuestra Señora del Pino el ensayo general de los 52 niños y niñas verseadores que recitarán las décimas dedicadas a cada una de las islas y a los 21 ayuntamientos de la isla en el transcurso de la romería ofrenda del Pino que se desarrollará en la tarde del día 7 de septiembre en Teror.

Las 44 décimas han sido elaboradas por la Escuela Verseadora de Tasarte, creada a través de un proyecto de divulgación cultural de la Fundación Ochosílabas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan a Kilian D.H, desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 Una guagua atropella a una mujer en la calle Juan Rejón
  3. 3 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  4. 4

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  5. 5 15.000 vacas para transportar droga en su paso por Canarias
  6. 6 Roban una moto en Santa Catalina y chocan contra un coche de Policía
  7. 7 Fallece Cristóbal del Rosario, prestigioso dermatólogo de Gran Canaria
  8. 8 El rincón de Lanzarote donde se ocultaba la fábrica clandestina de la mayor operación contra las falsificación en Canarias
  9. 9 Denunciada por no tener licencia la discoteca de Playa del Inglés donde hallaron menores
  10. 10 La viñeta de Morgan de este jueves 4 de septiembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Los 52 niños verseadores del Pino pasan la prueba

Los 52 niños verseadores del Pino pasan la prueba