Los 52 niños verseadores del Pino pasan la prueba Las 44 décimas que recitarán en la romería-ofrenda han sido elaboradas por la Escuela Verseadora de Tasarte

En la tarde de este jueves tuvo lugar ante la basílica de Nuestra Señora del Pino el ensayo general de los 52 niños y niñas verseadores que recitarán las décimas dedicadas a cada una de las islas y a los 21 ayuntamientos de la isla en el transcurso de la romería ofrenda del Pino que se desarrollará en la tarde del día 7 de septiembre en Teror.

Las 44 décimas han sido elaboradas por la Escuela Verseadora de Tasarte, creada a través de un proyecto de divulgación cultural de la Fundación Ochosílabas.

