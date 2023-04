Ningún candidato del PP en Mogán figura en el padrón municipal

El Partido Popular (PP) concurre a las elecciones municipales de mayo de 2023 en Mogán con una propuesta renovada en la que, sin embargo, ninguno de los 21 candidatos que la componen está empadronado en el municipio, por lo que ni siquiera podrán a votarse a sí mismos.

El cabeza de lista, Marcelino Díaz, es moganero y de una familia muy conocida del casco, apuntan desde el partido, pero no vive actualmente en la localidad a la que aspira a dirigir, circunstancia, por otra parte, que tampoco es nueva. No sería ni el primero ni el último alcalde que no reside en el municipio que gobierna.

El PP decidió no contar para estas próximas elecciones municipales con el que había su portavoz durante este mandato, Maicol Santana, y apostó por una «lista de renovación» que al final no ha podido elaborar conforme inicialmente tenían planteado.

Fuentes oficiales de la formación conservadora subrayan que la confección de la candidatura en Mogán se ha producido «en unas condiciones de extrema dificultad por problemas personales de último momento relacionados con la salud del que había sido designado candidato hace meses por el partido», Tomás Lorenzo. Esas circunstancias, aclara el PP, «le han impedido afrontar el reto de ser alternativa al actual gobierno local».

Con todo, el partido subraya que «a pesar de la escasez de tiempo y de las reticencias generalizadas que existen en Mogán a dar un paso al frente para defender la libertad de pensamiento y de opinión política», ha logrado presentar finalmente una lista encabezada por Marcelino Díaz, «una persona joven y de valores, nacido y criado en Mogán, con familia muy conocida en el casco y en la playa del municipio».

Dicen de Díaz que es un profesional responsable de la formación de una importante entidad bancaria de toda la provincia de Las Palmas y que estará al frente de una candidatura «que servirá para que todo aquel que esté cansado del actual gobierno local en Mogán, tenga una alternativa de voto sin miedo y en libertad».

Solo dos de los seis cabezas de lista residen en Mogán

No es esta la única curiosidad que deparan las seis candidaturas que concurren en el municipio sureño. Por los datos recabados, de los seis cabezas de lista, solo dos, la actual alcaldesa, Onalia Bueno, que en esta ocasión se presenta con su nuevo partido, Juntos por Mogán, y el del PSOE, Artemi Artiles, también edil, viven en el municipio. El cabeza de lista de Vox, Carlos Lerma, reside en Valencia y de su lista, 17 no están empadronados en Mogán.