La Navidad se encendió en la Villa de Moya

La Navidad se vive en la Villa de Moya con un fin de semana repleto de actos para toda la familia. La Navidad se iluminó este viernes, con el tradicional encendido navideño que estuvo acompañado de un espectáculo audiovisual sobre el pórtico de la Iglesia Nuestra Señora de Candelaria y que congregó a numerosos asistentes.

El sabor a Navidad comenzó desde las 19.30 horas. En ese momento tuvo lugar la inauguración del Belén Municipal diseñado por Fernando Benítez y de la Exposición de Misterios de Martina Falcón y Ciona Almeida con la actuación musical del alumnado de las Escuelas Artísticas Municipales, en la Casa de la Cultura.

El encendido navideño tomó el relevo

Un acto que esperaban ansiosos los vecinos tras el aplazamiento el pasado sábado. Un espectáculo que iluminó el municipio y marcó el comienzo de unas fechas especiales. El encendido estuvo acompañado por un espectáculo audiovisual sobre el pórtico de la Iglesia y contó con la intervención en directo de la Agrupación Cumbres y Costas. Seguidamente, tomó el relevo Tío Matt y puso a bailar a todos los presentes.

La fiesta continuará durante todo el fin de semana de la mano de la tradicional Feria Artesanal y Comercial Villa de Moya en Navidad que tendrá lugar en la calle Miguel Hernández. La feria «abre» sus puertas este sábado, a las 17.00 hasta las 22:00 horas, mientras que el horario del domingo será de 10:00 a 14:00 horas.

Actuación musical en Moya, este viernes. / C7

La feria permite a todos los visitantes acercarse a la artesanía local y descubrir el regalo perfecto para unas navidades especiales. El sabor, en la tarde-noche, lo pondrá un evento gastronómico único: 8 islas, 8 sabores. Una forma de disfrutar, conocer y saborear la gastronomía típica de cada una de las islas. Un evento que tendrá lugar en la calle León y Castillo, el ticket tendrá un coste de 3,50€ y se comprará el mismo día en el lugar del evento.

No hay feria, sin comida y sin música. Y es que el grupo «The Papas and the Mojo», serán los encargados de poner el ritmo en el pórtico de la Iglesia. Este sábado plagado de actividades tendrá su continuación el domingo, desde las 10:00 hasta las 14:00 horas, mezclándose con actividades lúdicas para los más pequeños y con un concierto que será un tributo a un cantautor famoso en el mundo entero, Juan Luis Guerra. El «tributo a Juan Luis Guerra: Te regalo una rosa» será interpretado por dieciséis músicos y la voz de Thony Romero.

Un fin de semana que esperan ansiosos los vecinos de la Villa de Moya para encender unas Navidades especiales que buscan saborear como hacían antaño, con las calles repletas de gente. Es por ello, que el Ayuntamiento ha preparado un programa de actos en el que pequeños, jóvenes y mayores tienen su protagonismo.

Unos actos que continuarán durante la semana que viene y que tendrán el culmen el fin de semana combinando deporte y solidaridad con la IX Carrera Moya Dulce Villa de Moya en la que pueden participar tanto niños como adultos y cuya recaudación estará destinada a las familias más necesitadas del municipio. Los nervios de los más pequeños se pondrán a prueba con la llegada de Papá Noel, a partir de las 17.00 horas, en el polideportivo municipal. Mientras que, un macro-roscón, en la calle Miguel Hernández, endulzará de todos los vecinos que se acerquen a disfrutar y degustarlo.

La Navidad en la Villa de Moya se encendió este viernes y mantendrá la ilusión prendida entre todos los vecinos en unas fechas especiales para todos los habitantes. Disfruta, vive y siente la Navidad en Moya.