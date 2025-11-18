Naturgy elige Agüimes e Ingenio para acercar por primera vez sus proyectos a la ciudadanía La empresa celebra dos jornadas informativas para dar detalles de las instalaciones de almacenamiento de energía en ambos municipios con una inversión de 7,9 millones de euros

Cristina González Oliva Las Palmas de Gran Canaria Martes, 18 de noviembre 2025, 06:50

Naturgy Renovables ha elegido Agüimes e Ingenio para presentar por primera vez en España su iniciativa 'Abierto por obras', un formato que busca explicar directamente a la ciudadanía en qué consisten sus proyectos energéticos, resolver dudas y reforzar la transparencia.

Las jornadas informativas, en colaboración con los ayuntamientos, servirán para detallar las dos instalaciones de almacenamiento de energía con baterías que está construyendo, el BESS Escobar (Ingenio) y BESS Piletas I (Agüimes), ambas en ejecución desde octubre, con finalización prevista para mayo de 2026 y con una inversión de 7,9 millones de euros. En Agüimes la jornada será este miércoles y en Ingenio tendrá lugar el jueves, ambas de 17.00 a 19.00 horas, en el salón de plenos de cada municipio.

En Piletas I se instalarán tres contenedores de 20 pies con una potencia de 6,27 MW y una capacidad de almacenamiento de 12,92 MWh, en una superficie de 2.024 metros cuadrados. Esta infraestrucutra supondrá la aportación al subsistema eléctrico de Gran Canaria de 4,1 GWh/año de energía procedente de fuentes renovables. La inversión es de 5,6 millones de euros.

Por su parte, en El Escobar, un único contenedor permitirá 1,324 MW de potencia y 4,8 MWh de capacidad, con una aportación de 1,9 GWh/año . Se hará en una superficie de 1.783 metros cuadrados con un coste de 2,3 millones.

Clave para reforar el sistema eléctrico canario

Estas instalaciones no generan energía, sino que la almacenan para ser utilizada cuando sea necesario, lo que permite convertir la energía eólica o solar no gestionable en un recurso gestionable, detalla Mónica Infante, técnico especialista de Desarrollo de la delegación de Canarias. Este tipo de sistemas es clave para reforzar la estabilidad y la flexibilidad del sistema eléctrico canario y contribuirán al avance hacia un modelo energético más sostenible en Canarias.

Los proyectos fueron adjudicatarios de la primera convocatoria de ayudas para instalaciones de generación eléctrica a partir de fuentes renovables en Canarias, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU, anunciada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) en diciembre de 2023.

Ambas plantas se ubican junto a subestaciones eléctricas en terrenos que no están en uso ni son aptos para cultivo, por lo que el impacto visual y territorial es mínimo, explica Infante. Las instalaciones serán completamente seguras, con sistemas propios de detección, control y protección contra incendios.

Compromiso social

Naturgy Renovables aprovechará estas jornadas informativas para presentar su compromiso social a través de colaboraciones con entidades de referencia como el Programa Oblatas Daniela, donde se mejorarán espacios seguros para mujeres en situación de vulnerabilidad, y con la Fundación Foresta, centrada en la renaturalización de espacios degradados en Canarias, con la que se plantarán 1.000 árboles para revitalizar el entorno natural.

Desde la empresa aseguran que con estas acciones refuerzan su estrategia de diálogo abierto con el territorio, promoviendo la transparencia, la participación ciudadana y la contribución a los objetivos de la Agenda Canaria 2030.