Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 18 de noviembre de 2025
Instalación de almacenamiento de energía que tiene Naturgy en Cunderdin (Australia). C7

Naturgy elige Agüimes e Ingenio para acercar por primera vez sus proyectos a la ciudadanía

La empresa celebra dos jornadas informativas para dar detalles de las instalaciones de almacenamiento de energía en ambos municipios con una inversión de 7,9 millones de euros

Cristina González Oliva

Cristina González Oliva

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 18 de noviembre 2025, 06:50

Comenta

Naturgy Renovables ha elegido Agüimes e Ingenio para presentar por primera vez en España su iniciativa 'Abierto por obras', un formato que busca explicar directamente a la ciudadanía en qué consisten sus proyectos energéticos, resolver dudas y reforzar la transparencia.

Las jornadas informativas, en colaboración con los ayuntamientos, servirán para detallar las dos instalaciones de almacenamiento de energía con baterías que está construyendo, el BESS Escobar (Ingenio) y BESS Piletas I (Agüimes), ambas en ejecución desde octubre, con finalización prevista para mayo de 2026 y con una inversión de 7,9 millones de euros. En Agüimes la jornada será este miércoles y en Ingenio tendrá lugar el jueves, ambas de 17.00 a 19.00 horas, en el salón de plenos de cada municipio.

En Piletas I se instalarán tres contenedores de 20 pies con una potencia de 6,27 MW y una capacidad de almacenamiento de 12,92 MWh, en una superficie de 2.024 metros cuadrados. Esta infraestrucutra supondrá la aportación al subsistema eléctrico de Gran Canaria de 4,1 GWh/año de energía procedente de fuentes renovables. La inversión es de 5,6 millones de euros.

Por su parte, en El Escobar, un único contenedor permitirá 1,324 MW de potencia y 4,8 MWh de capacidad, con una aportación de 1,9 GWh/año . Se hará en una superficie de 1.783 metros cuadrados con un coste de 2,3 millones.

Clave para reforar el sistema eléctrico canario

Estas instalaciones no generan energía, sino que la almacenan para ser utilizada cuando sea necesario, lo que permite convertir la energía eólica o solar no gestionable en un recurso gestionable, detalla Mónica Infante, técnico especialista de Desarrollo de la delegación de Canarias. Este tipo de sistemas es clave para reforzar la estabilidad y la flexibilidad del sistema eléctrico canario y contribuirán al avance hacia un modelo energético más sostenible en Canarias.

Los proyectos fueron adjudicatarios de la primera convocatoria de ayudas para instalaciones de generación eléctrica a partir de fuentes renovables en Canarias, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU, anunciada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) en diciembre de 2023.

Ambas plantas se ubican junto a subestaciones eléctricas en terrenos que no están en uso ni son aptos para cultivo, por lo que el impacto visual y territorial es mínimo, explica Infante. Las instalaciones serán completamente seguras, con sistemas propios de detección, control y protección contra incendios.

Compromiso social

Naturgy Renovables aprovechará estas jornadas informativas para presentar su compromiso social a través de colaboraciones con entidades de referencia como el Programa Oblatas Daniela, donde se mejorarán espacios seguros para mujeres en situación de vulnerabilidad, y con la Fundación Foresta, centrada en la renaturalización de espacios degradados en Canarias, con la que se plantarán 1.000 árboles para revitalizar el entorno natural.

Desde la empresa aseguran que con estas acciones refuerzan su estrategia de diálogo abierto con el territorio, promoviendo la transparencia, la participación ciudadana y la contribución a los objetivos de la Agenda Canaria 2030.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Inmaculada Medina, ante su dimisión por su imputación en el caso Valka: «Esto es lo que debemos hacer los responsables públicos»
  2. 2 Onalia Bueno abre una brecha, que respalda la Fecam, en la nueva ley de vivienda vacacional
  3. 3 El descontrol de los accesos al Roque Nublo
  4. 4 La Justicia declara procedente el despido de Agustín Díaz en la Sociedad de Promoción
  5. 5 Las lluvias se quedan en Canarias y la Aemet avisa de las zonas afectadas
  6. 6 María Méndez dimite al frente de RTVC y el Gobierno propone en su lugar a César Toledo
  7. 7 El Gobierno canario autoriza de golpe ocho grados y cuatro másteres de la universidad privada Tech
  8. 8 Nueva Paterna es una jungla
  9. 9 Una mujer resulta herida tras caer con su vehículo por un barranco en Valleseco, Gran Canaria
  10. 10 Abrazos, besos y emoción contenida en el Aeropuerto de Gran Canaria: vuelve la Brigada Líbano XLIII a territorio nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Naturgy elige Agüimes e Ingenio para acercar por primera vez sus proyectos a la ciudadanía

Naturgy elige Agüimes e Ingenio para acercar por primera vez sus proyectos a la ciudadanía