Natación con sabor a Navidad en la travesía a nado La Laja – San Cristóbal

Yaré Cocera Cordón, del CN Metropole, con un tiempo de 24'28», y Yésica Hernández Castrillo, del CN Aguacán, con un tiempo de 28'28» han sido los ganadores en la categorías masculina y femenina de la Travesía a Nado La Laja - San Cristóbal, edición Navidad 2022, que se ha celebrado este sábado, 24 de diciembre, entre estos dos puntos del litoral del Cono Sur de Las Palmas de Gran Canaria. Una jornada festiva que ha sumado deporte y tradiciones marineras en un día soleado, con buena temperatura y condiciones del mar óptimas para la natación en aguas abiertas.

La Travesía a Nado ha contado con la participación de 190 deportistas entre los 16 y los 86 años de edad.

Momentos del Open Waters. / VICENTE MARRERO

La prueba, de 1800 metros en mar abierto, con sabor a mar, tradiciones pesqueras, música y natación, ha sido la última de 2022 de la serie Open Waters y la primera que tiene lugar en una fecha tan señalada, con la celebración este sábado 24, de la Nochebuena, y mañana, 25 de diciembre, la Navidad.

La salida tuvo lugar a las 11.30 horas en la playa de la Laja a la altura de la Torre del Viento con un amplio operativo de seguridad por mar y tierra. El muelle pesquero de San Cristóbal, donde se situó la meta, acogió un gran ambiente que se prolongó hasta las 15.00 horas con el concierto de la banda The Papas and The Mojos.

Yesica Hernández Castrillo CN Aguacán: 28'28»

Elena Sarmiento Guerra Swim&Train Maspalomas: 29'38»

Isabel Valido Carreño CN Metropole: 30'45»

Yaritza Felipe Rodríguez CN Las Palmas: 30'49»

Idaira Alemán Cabrera CN Aguacán: 31'32»