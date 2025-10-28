Nacho González y Saro Acosta serán reconocidos en la V Bienal de Fotografía de Santa Lucía La cita cultural se celebrará del 15 al 22 de noviembre con exposiciones, talleres y coloquios centrados en el retrato

CANARIAS7 Santa Lucía de Tirajana Martes, 28 de octubre 2025, 16:35 Comenta Compartir

Los fotógrafos Nacho González y Saro Acosta recibirán un reconocimiento especial por su trayectoria profesional durante la V Bienal de Fotografía de Santa Lucía de Tirajana, que se celebrará del 15 al 22 de noviembre.

La edición de este año tendrá como eje temático el retrato y contará con exposiciones, talleres, concursos y coloquios en distintos espacios del municipio como el Ateneo Municipal, la Avenida de Canarias y el Teatro Víctor Jara.

Un total de 101 autores y autoras, 42 de ellos de Canarias, han participado en el Certamen de Fotografía Analógica y Digital, cuyos premios se darán a conocer durante la Bienal.

Entre las novedades destaca la recuperación del concurso de fotografía rápida Fototema Express, que regresa después de 15 años y se desarrollará el sábado 22 de noviembre, coincidiendo con la Media Maratón Memorial Camilo Sánchez, uniendo así el arte fotográfico con el deporte y la participación ciudadana.

Promoción del arte fotográfico

El alcalde Francisco García destacó «la larga trayectoria del municipio en la promoción del arte fotográfico y la formación», recordando que «ya son más de tres décadas de talleres, y este año el Certamen de Fotografía celebra su edición número 31».

El regidor también mencionó la figura de Nono Castro, trabajador del Ateneo Municipal fallecido en 2019, impulsor de los talleres de fotografía, a quien se rendirá homenaje con una exposición colectiva del exalumnado del Taller de Fotografía Nono Castro.

Programa completo

Por su parte, la concejala de Cultura, Yaiza Pérez, subrayó que «la Bienal de Santa Lucía fue respaldada por unanimidad por el pleno municipal, como muestra del compromiso con una cultura accesible y participativa». La edil añadió que «junto al talento local, contaremos con fotógrafos de proyección internacional como Fares Micue, Luis Malibrán, Emilio Barrionuevo y Asiria Álvarez».

La comisaria Megui Hernández valoró «la aportación artística y cultural de Nacho González y Saro Acosta, cuya trayectoria ha sido fundamental para el desarrollo de la fotografía en Gran Canaria durante más de cuatro décadas».

Múltiples actividades

La Bienal abrirá el sábado 15 de noviembre con un taller de fotografía analógica a cargo de Sergio Déniz, seguido el lunes 17 por la charla «Retratos deconstruidos» de Alberto Sylvano.

El martes 18 se inaugurará oficialmente la Bienal y la exposición del XXXI Certamen de Fotografía, seguida del acto de reconocimiento a los fotógrafos homenajeados.

El miércoles 19 habrá una visita guiada a la exposición callejera y la inauguración de las muestras «Geometrías» —colectiva del alumnado del Taller Nono Castro— y «Pinceladas de luz» de José Moroño. Ese mismo día, a las 19.00 horas, se celebrará un coloquio sobre el retrato fotográfico con destacados autores.

El jueves 20 y viernes 21, Luis Malibrán impartirá un taller de retrato, mientras que el sábado 22, Asiria Álvarez ofrecerá el curso «Proceso creativo y montaje de escena».

El programa completo puede consultarse en la web municipal y en las redes sociales del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.