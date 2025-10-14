Nace Musapiel, el primer cuero vegetal canario con fibra de platanera El Cabildo de Gran Canaria busca conectar a los creadores de este revolucionario material con los diseñadores del programa Gran Canaria Moda Cálida

La consejera de Desarrollo Económico del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, ha presentado este martes Musapiel, un innovador cuero natural de base vegetal con fibra de platanera desarrollado por Fibras Naturales Canarias, empresa de base tecnológica creada en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). El acto se desarrolló en Infecar y con esta iniciativa, el Cabildo de Gran Canaria busca conectar a los creadores de este nuevo material con los diseñadores del programa Gran Canaria Moda Cálida, con el objetivo de impulsar proyectos que integren sostenibilidad, innovación y moda local.

Musapiel es un producto desarrollado por Fibras Naturales Canarias, en colaboración con Calas Designe. Musapiel, el primer cuero vegetal canario, está elaborado a partir de residuos agrícolas locales y compuesto en un 89% por ingredientes de origen vegetal. Musapiel representa la convergencia entre innovación, sostenibilidad y rentabilidad comercial. Su formulación incorpora un sistema gelificante dual, plastificantes naturales y un refuerzo a base de fibra de plátano micronizada, lo que confiere especificaciones técnicas altamente competitivas.

En el acto se mostraron las primeras referencias del material: Tajinaste, un cuero rojizo obtenido a partir de la cochinilla, y Drago Canelo, de tonalidad marrón e inspirado en la simbología del drago canario.

La consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, destacó la importancia de este iniciativa, justo días antes de comenzar una nueva edición de la Semana de la Moda de Baño de Gran Canaria: «Proyectos como Fibras Naturales Canarias representan la unión perfecta entre sostenibilidad, identidad canaria y aprovechamiento de nuestros recursos naturales. Que un material como este pueda formar parte de la moda hecha en la isla es una demostración de cómo la innovación y la creatividad pueden trabajar de la mano para proyectar a Gran Canaria como referente internacional en sostenibilidad y diseño».

Por su parte, el fundador y CEO de Fibras Naturales Canarias, Néstor Santiago, subrayó el valor que tendría para el proyecto abrirse paso en el sector de la moda local: «Para nosotros sería un hito que un diseñador de la isla incorporara Musapiel en sus colecciones. Significaría no solo validar años de investigación y trabajo, sino también demostrar que desde Canarias podemos generar materiales únicos que aporten valor añadido a la moda y que además respeten el medioambiente«.

El diseñador Moisés Rivero, creador de la firma MR&G Design y que forma parte del Programa Gran Canaria Moda Cálida, destacó que mostrará la próxima semana algunos complementos hechos con Musapiel durante el pase de su colección de baño en Gran Canaria Swim Week 2025. En el acto también estuvo presente Ruth Rodríguez, diseñadora grancanaria que ha elaborado un chaleco con estas fibras de plataneras, destacando «que es un material muy bueno a la hora de trabajar».

Fibras Naturales Canarias es una empresa de base tecnológica dedicada a la valorización de los residuos de la platanera, transformando el tronco de la planta –una vez cortado tras la cosecha– en fibra natural, pulpa y agua. A lo largo de su trayectoria, la compañía ha desarrollado proyectos pioneros, como un filamento para impresión 3D con el que se han creado souvenirs, trofeos y elementos de decoración, además de encontrarse en proceso de certificar el agua extraída para su uso como fertilizante. En esta ocasión, la empresa presentó su nueva línea de innovación bajo la marca Musapiel: un cuero natural de base vegetal, sin plásticos, compostable y con huella hídrica neutra. Musapiel abre un nuevo abanico de posibilidades para el mundo de la moda.