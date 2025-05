«Una mujer trans no es menos mujer»

Gaumet Florido San Bartolomé de Tirajana Lunes, 5 de mayo 2025, 20:05 Compartir

«Un hombre trans o una mujer trans no es menos hombre o menos mujer por el hecho de serlo, por la voz o los genitales que tenga o por cómo se manifieste o se muestre. Merecemos la misma validación social que cualquier otra persona». Este fue uno de los mensajes que este lunes trasmitió África Kamble Arencibia a una veintena de estudiantes de 1º de Bachillerato del IES Támara, en San Bartolomé de Tirajana.

Activista, modelo e integradora social, impartió una charla de formación en diversidad en la Oficina de Turismo de Gran Canaria en el centro comercial Yumbo junto a Eva Pascual, fundadora de Crysallis Canarias en 2015 y ahora coach dedicada a concienciar sobre la realidad trans, en el marco del Maspalomas Pride by Freedom, que se celebra hasta el 11 de mayo.

«Todo son cánones, estigmas que la sociedad nos va imponiendo, barreras y prejuicios sociales que se van construyendo y que hay que ir deshaciendo y desmontando», se explicó esta joven de 22 años, quien habló al alumnado de su propio tránsito, que le pilló en pandemia y que inició cuando tenía 17. En esta misma línea apuntó Pascual dos ideas. Una, que «todos los tránsitos son válidos» y, dos, que «la genitalidad no define a la persona».

Con el objetivo de «normalizar la realidad T del mundo LGTBI», Pascual compartió con los jóvenes su experiencia personal, que, recalcó, no fue fácil porque ella tampoco tuvo en su momento toda la información. Ahora es madre de un chico trans de 13 años, pero contó que tardó dos años en acompañar a su hijo en el tránsito. «Nos lo venía diciendo desde que tenía 3 añitos y hasta los cinco no iniciamos el tránsito; no lo hicimos a lo loco, fue una decisión muy meditada». Luego se dio cuenta de que su hijo no sonrió de verdad hasta ese momento.

«Nos falta información correcta y nos sobran miedos y prejuicios». Son dos claves, según Pascual, que explican las actitudes de rechazo de cierta parte de la sociedad a la realidad trans. Para ejemplificarlo, contó la experiencia de una pareja con una niña trans de cinco años. Su padre no aceptaba la firme voluntad de su hija. «Quería a su hijo, pero le faltaba información para amar a su hija». Cuando la tuvo, lo entendió y ahora es un activista.

«Aprender a identificar y diferenciar la identidad, que es quién soy, de la orientación sexual, que es quién me atrae sexualmente, hace que las familias que acompañamos entendamos que no somos quiénes para cuestionar las emociones de los demás», ya sea de un hijo, un hermano o la pareja. En ese sentido, recalcó que «en una familia transitan todos» y que, en esencia, consiste en «desaprender para volver a aprender cosas nuevas». No hay un manual. «El papel es el de estar al lado, quien marca los ritmos es la persona que transita, solo hay que acompañar desde el amor».

Pascual les hizo una confesión. «Lo que he vivido no era algo que yo no pretendiese como mamá, pero que la vida me regaló, porque vivir una maternidad con una persona trans me ha hecho mejor persona, mejor mujer y mejor mamá».

Acabada la charla, el grupo visitó la exposición 'Interiores' de ropa interior para personas trans, creada por la diseñadora grancanaria Silvia Matos, empresaria de la firma 'TransLingerie'.