Foto de archivo de Mara Hernández. C7

Muere una exconcejal socialista en San Mateo

Mara Hernández fue edil en el ayuntamiento veguero entre 2007 y 2011

CANARIAS7

CANARIAS7

San Mateo

Viernes, 12 de septiembre 2025, 21:40

Luto en el PSOE de Gran Canaria. Ha fallecido una exconcejala socialista en el Ayuntamiento de Vega de San Mateo entre 2007 y 2011, Mara Hernández Sosa. Así lo confirma el propio grupo del PSOE en el consistorio en sus redes sociales.

El partido local la define como una mujer comprometida con los valores progresistas, con el feminismo, con la igualdad y con el reto de lograr un San Mateo mejor, tarea a la que se dedicó en primera línea y también apoyando discretamente desde la retaguardia.

Aunque la fallecida hacía tiempo que se había trasladado a vivir a otro municipio, dejó una profunda huella en la familia socialista veguera, por lo que sus actuales gestores hicieron público un mensaje de pesar en el que le reconocieron y agradecieron su aportación a San Mateo durante todos aquellos años.

