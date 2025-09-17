Moya avanza en la reconstrucción del muro de El Altillo La empresa Hermanos Tito ejecutará las obras, que contarán con un presupuesto de 272.000 euros

David Rodríguez Medina Moya Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:02 Comenta Compartir

La reconstrucción del muro de El Altillo, en Moya, ya ha sido adjudicada y contará con un presupuesto de 272.000 euros. La empresa Hermanos Tito ganó el concurso de licitación y será la encargada que ejercer las labores para reparar los daños. El fuerte oleaje provocó en 2024 un socavón en este tramo del paseo, lo que llevó al Ayuntamiento a vallar la zona por seguridad. El plazo final de ejecución será de cinco meses.

Raúl Afonso, alcalde de la villa de Moya, asegura que «tenemos previsto que las obras comiencen en un plazo de 15 días, puesto que estamos ya con los últimos trámites para iniciarlas, y esperamos que no duren más de cinco meses, aunque siempre pueden haber prórrogas», ya que los operarios se verán condicionados algunos días por las condiciones adversas del mar.

El muro afectado tiene una longitud de 215 metros y una altura de 2,30 metros, con unos 30-60 centímetros de espesor. «Nos sentimos orgullosos de que ya esté en marcha, puesto que habíamos tenido algún problema con los permisos de costa», indica Afonso. La zona de El Altillo ha sufrido varios desperfectos en distintos tramos a lo largo de los años debido a la fuerza con la que golpea el mar, lo que ha llevado al Ayuntamiento a asumir varias obras de reacondicionamiento.

«Los muros que se han ido rompiendo eran antiguos. Lo que haremos ahora será darle más profundidad al muro, hacerle una buena zapata de hormigón ciclópeo y ya luego construir el muro de piedra, añadiéndole más piedras, grosor y hormigón del que tenía antes», explica el alcalde. Además, también se procederá a la demolición del tramo de escaleras que da acceso a la playa para reponer posteriormente ambas construcciones.

Esta es la estrategia que se llevó a cabo en 2013, cuando se produjo un derrumbe en otro tramo del muro de El Altillo, el cual abarcaba una longitud de 72,50 metros. Afonso afirma que «los tramos que hemos ido recomponiendo no han tenido más problemas ni han sufrido deterioro con las mareas».

Durante esta ejecución quedará prohibido acceder a la playa en el tramo donde se realizarán las obras por motivos de seguridad. Además, se colocarán carteles donde se especifique la prohibición en la zona. También se realizarán labores de vallado para delimitar la vía pública y no se podrá usar la maquinaria de calistenia ni el parque infantil que se encuentra justo en la zona afectada.

