Mogán reparte 101 plantones de una nueva variedad de mango En este municipio se cultivan actualmente unas 100 hectáreas de mango que representan el 50% del que se produce en Gran Canaria y el 20% de toda Canarias

La Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Mogán ha comenzado la entrega de 101 plantones de mango de la variedad Ataúlfo a agricultores y agricultoras para favorecer la introducción esta variedad de fruta tropical procedente de México en el municipio.

El concejal de Servicios Públicos, Ernesto Hernández, explica que debido al volumen de solicitudes que se ha recibido se entrega únicamente un plantón a cada agricultor.

«Es una variedad nueva para el municipio», apunta el edil, que considera que Ataúlfo se adaptará muy bien al municipio porque sus necesidades ambientales y climáticas son similares a las de las otras 10 variedades arraigadas en Mogán.

En este municipio del sur se cultivan actualmente unas 100 hectáreas de mango que representan el 50% del que se produce en Gran Canaria y el 20% de toda Canarias.

La promoción de nuevos cultivos en este municipio por parte del Consistorio no es nueva. Desde 2018 ha emprendido campañas para introducir la piña tropical, el maracuyá, el longan y la carambola.

