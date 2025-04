Mogán registra ya 40 autoliquidaciones de la tasa turística en apenas dos días

La patronal turística mantiene su pulso judicial al gravamen

Los turistas ya están pagando la llamada tasa turística, pero parte de los empresarios la está cobrando a regañadientes. No en vano, la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo, la organización que los representa, sigue adelante con el recurso contencioso que interpuso contra un gravamen que, según defiende, disfraza de tasa lo que, en realidad, es un impuesto, por lo que su puesta en marcha no sería competencia de un ayuntamiento, como Mogán. Pese a que perdieron la batalla de la suspensión cautelar, no agotan la vía judicial y buscan un pronunciamiento del tribunal. Mientras, estos días en redes se publicaban comentarios de turistas que se quejaban de haber pagado la tasa cuando, por ejemplo, no funcionan los lavapiés de la playa de Mogán.