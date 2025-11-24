Mogán recibe cerca de 500.000 euros extra de Europa por la «excelente» ejecución de la Edusi Europa abona la aportación que hizo el Ayuntamiento en reconocimiento a la buena ejecución de los proyectos comprometidos

CANARIAS7 Mogán Lunes, 24 de noviembre 2025, 22:09 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Mogán recibirá un ingreso extraordinario de 471.941,88 euros gracias a la buena ejecución y sobreejecución de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) Mogán-Arguineguín 2016-2022, según informa el gobierno local en un comunicado. Este importe se suma a los 4.250.000 otorgados al municipio en la primera convocatoria de la EDUSI, que más tarde se incrementaron a un total de 5.429.966,27 euros, tras incluir entre las actuaciones la urbanización de la calle Gara, no contemplada en la subvención original.

El consistorio cumplió todas las actuaciones de la EDUSI 2016-2022 en tiempo y forma. Tanto es así que incluso añadió y ejecutó una más, la urbanización de la calle Gara. Entonces, los fondos de la EDUSI se financiaron en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el resto con capital municipal. No obstante, la Comisión Europea recientemente elevó de forma excepcional la cofinanciación al 100% para los proyectos ejecutados entre 2020 y 2024, por lo que ahora Europa abona la diferencia a aquellas administraciones que como Mogán han sobresalido en la gestión de los fondos. Así, este ingreso extraordinario solo lo reciben aquellas que han completado todas las actuaciones y las han justificado en los plazos establecidos.

El Ayuntamiento invirtió los fondos en nueve líneas de actuación, destinadas a mejorar la calidad de vida y potenciar el desarrollo sostenible de Arguineguín, núcleo de mayor población del municipio.

Entre estas se encuentran la Escuela Infantil de Arguineguín, un edificio innovador dividido en dos bloques (0-3 años y 3-6 años), que reduce el consumo energético en un 70 % y promueve la interacción del alumnado con la naturaleza. También la regeneración del paseo y barranco de Pino Seco con zonas verdes, área recreativa, carril bici y plataformas peatonales; y la construcción del Centro Polivalente, con interior diáfano y gradas retráctiles para 164 personas, diseñado para actividades culturales, deportivas y vecinales.

También se llevaron a cabo inversiones en modernización de la movilidad urbana y eficiencia energética, con mejora de accesibilidad, instalación de luminarias LED y nuevos cuadros de alumbrado; la digitalización y modernización del Ayuntamiento, con trámites electrónicos, procedimientos internos optimizados y un modelo de gobierno abierto accesible para ciudadanía y empresas; y la dinamización del comercio y espacios públicos, con iluminación ornamental y mejoras en el eje comercial de Arguineguín.

Más fondos europeos

Añade el comunicado que el Ayuntamiento de Mogán vuelve a resultar beneficiario de financiación europea. Recientemente fue conocedor de la resolución por la que se le otorgan otros 10.712.343 euros, procedentes de fondos FEDER 2021-2027 destinados a Planes de Actuación Integrados (PAI) de Entidades Locales, en el marco del desarrollo urbano sostenible.

La administración local podrá ejecutar un proyecto que tiene como objetivo regenerar, conectar y revalorizar tanto la zona alta como la marinera de la localidad de Arguineguín, mediante intervenciones estratégicas centradas en la sostenibilidad, la cohesión social y el fortalecimiento del tejido comercial y cultural local. De esta forma, termina la nota, el Ayuntamiento continúa la hoja de ruta de mejoras que inició con la EDUSI.