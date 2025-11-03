Mogán recauda 662.425 euros con la tasa turística La alcaldesa Onalia Bueno resalta que «el turismo sigue viniendo a Mogán» y recalca que no «entiende a qué espera el Gobierno de Canarias para replicar la medida»

Rafael Falcón Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 3 de noviembre 2025, 16:21 Comenta Compartir

Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán, y Eduardo Álamo, director general de Mogán Gestiona, ofrecieron este lunes en el hotel AC Iberia de Las Palmas de Gran Canaria un balance de la tasa turística que se aplica en su municipio durante su primer año, aunque realmente se ha aplicado durante 6 meses y 12 días. Mogán ha recaudado con esta tasa un total de 662.425,95 euros y esta cifra podría llegar a 1,4 millones en un año natural.

Esta medida, que está en los tribunales pendiente ya de conocer la sentencia, tras la denuncia realizada por la Federación de Hostelería y Turismo, arrancó el 11 de marzo, pero el 12 de marzo se interrumpió ante el auto del juzgado de medidas cautelares. El 20 de marzo se alzó esta medida y volvió a entrar en vigor el 21 de marzo. La tasa municipal de Mogán, que tiene un fin finalista y cuya recaudación irá destinada a servicios públicos e infraestructuras turísticas, tiene dos periodos: el primero desde el 1 de octubre al 31 de marzo, y el segundo del 1 abril al 31 de septiembre. En el primer periodo de esta tasa turística, única en España y en la que se paga 15 céntimos por persona y día, la recaudación ascendió a 35.043,15 euros, ya que solo se contabilizaron 12 días, mientras que en el segundo periodo sí se pudo recaudar el semestre completo, con un montante de 627.382,80 euros.

Onalia Bueno dejó claro que «para aquellos que decían que con la tasa se iba a estancar el número de turistas que llegasen a Mogán, con los datos en la mano hay que decir que se ha aumentado la ocupación y el turista sigue viniendo a Mogán y está a favor de colaborar con el mantenimiento del destino«.

En el balance del primer año de la tasa turística, resumido en 6 meses y 12 días, desde Mogán recalcan que la cifra a recaudar puede aumentar. Hasta el momento, de los 48 hoteles que hay en el municipio, han abonado la tasa 36; de los 147 establecimientos extrahoteleros abonaron la tasa hasta el momento, ya que con el recargo correspondiente lo pueden hacer aún, 76 abonaron la tasa dentro del plazo; y de las 2.972 viviendas vacacionales en Mogán, 659 han pagado la tasa.

La alcaldesa Onalia Bueno destacó que la medida adoptada por Mogán ha sido pionera en España, pero que ya hay municipios, como Málaga, O Grove, La Laguna, La Oliva y Puerto del Rosario, se han puesto en contacto con ellos para asesorarse. Añadió que recientemente el Gobierno de Galicia ha aprobado un impuesto y destacó «que no sé a qué espera el Gobierno de Canarias para replicar la medida. Canarias es una potencia mundial en turismo, con 18 millones de turistas al año».

De cara al futuro, Mogán no descarta subir el precio de esta tasa turística, en la actualidad a 15 céntimos día, y la alcaldesa adelantó que esta tasa finalista puede ir destinada a «servicios como el ciclo integral del agua, asfaltado de zonas turísticas, rehabilitación de parques, etc».