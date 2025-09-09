Mogán ofertará en la feria este domingo 4.000 kilos de mango La VIII edición del evento que el municipio dedica al mango y al aguacate contará con 15 puestos de productores locales y otros 12 de restauración

El próximo domingo, 14 de septiembre, de 9.30 a 14.00 horas, en la Avenida del Castillete de Playa de Mogán, tendrá lugar la VIII edición de la Feria del Mango y el Aguacate de Verano, con diferentes puestos de venta de fruta, productos típicos y artesanía, según informa en un comunicado el gobierno local del Ayuntamiento de Mogán. La concejala de Presidencia, Tania Alonso, y el concejal de Agricultura, Neftalí Sabina, presentaron este martes todos los detalles en la torre del Puerto de Mogán.

Un año más esta feria agrícola llega al municipio con productos artesanales y una amplia variedad de frutas y verduras, siendo sus principales protagonistas el mango y el aguacate. En total, se pondrán a la venta 4.000 kilos de mangos y 1.000 de aguacates para que quienes visiten la feria puedan degustar estos manjares.

En los 15 puestos de agricultores y agricultoras del municipio se podrán encontrar mangos en distintas variedades, como Osteen, Keitt o Valencia Pride. «En próximas ediciones se sumará a las más de diez variedades presentes en Mogán el mango Ataulfo, ya distribuido entre los agricultores», destacó el edil de Agricultura, Neftalí Sabina.

Respecto al aguacate, aunque en menor cantidad, se ofrecerán variedades conocidas como el del país o verano de la raza antillana, muy arraigada en el municipio. «Esta menor producción tiene que ver con factores como el cambio climático y el ciclo natural de la cosecha», señaló Sabina. A pesar de la menor disponibilidad en la feria, los potenciales clientes se lo podrán encontrar a un precio será inferior al de los supermercados.

Además, en esta muestra se hará un hueco a otros productos de la zona como prueba de la diversidad de productos locales. Este año se contará con la venta de guanábana, pitaya, maracuyá rojo, papaya y hasta 500 kilos de piña tropical, entre otros.

Por otro lado, añade el comunicado, habrá nueve puestos de productos elaborados, donde se podrán adquirir pan, miel, mermelada y quesos, así como veinte puestos de artesanía de Gran Canaria. En el apartado gastronómico, participarán doce puestos de comida que ofrecerán sus mejores recetas en forma de pinchos, zumos, helados, postres, etc., todo elaborado con los ingredientes del día: el mango y el aguacate. Además, la mañana estará amenizada por el Mariachi Peleón, Yamilei Cruz y la Parranda El Mejunje.

«Cabe destacar que este año se han habilitado cuatro parcelas de aparcamiento, situadas antes del barrio marinero, para que se pueda acudir con tranquilidad, además de contar con la opción del transporte público», declaró Alonso, quien recordó también que la venta de productos comenzará a partir de las 9.30 horas.

Marca 'Sabor de Mogán'

Mogán es conocido por su sector agrícola. «Estamos trabajando en la marca de garantía 'Sabor de Mogán', que servirá como sello distintivo de calidad, proximidad y autenticidad», manifestó Sabina, quien además invitó a toda la comunidad y visitantes a acercarse el día 14 a disfrutar de esta nueva edición de la Feria del Mango y el Aguacate de Verano.

Precisamente fue en el último pleno cuando el Ayuntamiento aprobó con carácter provisional el reglamento de esta nueva marca, creada para garantizar la procedencia e identidad de los productos agroalimentarios del municipio, que deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento y en las normas técnicas específicas para cada producto o grupo de productos. El titular de la marca no produce, elabora ni comercializa los productos. El reglamento estará 30 días en exposición pública. Las personas interesadas podrán presentar sus alegaciones.

Esta feria está organizada por el Ayuntamiento de Mogán y cuenta con la colaboración del Cabildo de Gran Canaria, Cajasiete y Puertos de Mogán S.A.