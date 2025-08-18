Mogán habilitará playas para perros La Concejalía de Playas emplaza a vecinos, vecinas y personas interesadas a una reunión el próximo lunes 1 de septiembre a las 19.30 horas en la playa de El Perchel

CANARIAS7 Mogán Lunes, 18 de agosto 2025, 18:34 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Mogán, atendiendo a la demanda ciudadana, trabaja para habilitar oficialmente playas en las que sea posible acudir con perros. Con este objetivo la Concejalía de Playas emplaza a vecinos, vecinas y personas interesadas a una reunión el próximo lunes 1 de septiembre a las 19.30 horas en la playa de El Perchel.

En la actualidad el acceso de mascotas a las playas del municipio está prohibido, aspecto que el Consistorio pretende cambiar a corto plazo. «Escuchamos las peticiones de vecinos y vecinas, y también de muchas personas usuarias de nuestras playas, que desean disfrutar de ellas en compañía de sus mascotas» apunta Willy García, concejal de Playas, quien avanza que el Consistorio ya estudia ordenanzas de otros municipios de Canarias donde está permitido el acceso de perros en las playas para tener una referencia.

«Estamos valorando diferentes modalidades que permitan una buena convivencia entre personas usuarias con y sin mascotas» explica, haciendo referencia a que en algunas playas se podría habilitar un espacio de uso exclusivo para perros y en otras la circulación de estos podría ser totalmente libre.

Para concretar el concejal considera necesario escuchar las opiniones y demandas de los vecinos y vecinas. «No se trata solo de habilitar los espacios sino de conocer qué es realmente necesario para que la experiencia de nuestras mascotas en la playa sea buena», asegura.

La reunión tendrá lugar el 1 de septiembre en la playa de El Perchel, Arguineguín, concretamente en la zona del módulo de Salvamento.

Temas

Playas

Perros

Mogán