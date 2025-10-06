Mogán condecora a 2 policías locales por sus 35 años y reconoce a los jubilados El acto organizado en honor de los Santos Ángeles Custodios incluyó la toma de posesión de cinco oficiales en prácticas

CANARIAS7 Mogán Lunes, 6 de octubre 2025, 20:56

El Ayuntamiento de Mogán condecoró este sábado a 2 agentes de su Policía Local con la cruz distintiva de la labor por permanencia en el servicio activo durante 35 años, y otros 5 tomaron posesión como oficiales en prácticas. Del mismo modo se entregaron placas conmemorativas a 7 agentes que recientemente culminaron su etapa profesional. El acto tuvo lugar en el marco de la celebración de los Santos Ángeles Custodios, patrón del cuerpo de la Policía Local.

La jornada festiva arrancó con la misa en la iglesia de San Antonio de Padua del casco histórico, tras la cual dio comienzo el acto

institucional en el Centro Cultural El Mocán. Allí, la alcaldesa de Mogán y concejala de Seguridad ciudadana, Onalia Bueno, hizo entrega de las distinciones y placas junto al jefe accidental de la Policía Local de Mogán, Marcos Domínguez.

Los primeros en recibir las placas fueron los siete agentes de la Policía Local de Mogán jubilados en el último año. Fueron José Jorge Alemán Rodríguez, subinspector, y los agentes Juan Francisco González del Pino, José Antonio González Martel, Juan Óscar Marrero Sosa, María Benigna Ajeno Araña, Josefa Trujillo Trujillo y Román González Valerón.

También, en agradecimiento por su colaboración, compromiso y buen hacer con la Policía Local de Mogán y los habitantes del municipio, se entregó una placa al sargento primero del puesto principal de la Guardia Civil de Puerto Rico, José Juan Navarro Cubas.

Seguidamente, y para reconocer la trayectoria profesional y conducta policial como modelo a seguir para las futuras promociones y generaciones de policías locales, y por ser ejemplo de la protección, de la defensa de la ciudadanía y el cumplimiento del deber, se entregó la cruz distintiva por permanencia en el servicio activo por 35 o más años a Agustín Díaz Díaz y Manuel Antonio González Segura.

Y cinco agentes tomaron posesión como oficiales en prácticas Ángel León Miranda, Jesús Ricardo Llarena Ramírez, Marcos Antonio Álamo Trujillo, Gustavo Alexis Miranda Suárez y Roberto Isidoro Araña González.