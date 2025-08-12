Mogán completa la segunda fase de renovación de las luces en Loma II El Consistorio ha instalado 171 luminarias solares en las calles Himar, Nayra, Faya, Datana y un tramo de la calle Aly

CANARIAS7 Mogán Martes, 12 de agosto 2025, 18:05

El Ayuntamiento de Mogán ha finalizado la segunda fase de renovación del alumbrado público en Loma II, en Arguineguín, con la instalación de luminarias fotovoltaicas. A esta actuación se han destinado 362.200 euros con cargo a la anualidad de 2024 del Plan de Cooperación del Cabildo.

Tras sustituir 160 luminarias convencionales por otras tipo LED dotadas de paneles fotovoltaicos independientes y aislados de la distribución eléctrica en la primera fase, el Consistorio ha completado la segunda instalando otras 171 luminarias solares en las calles Himar, Nayra, Faya, Datana y un tramo de la calle Aly.

El concejal de Alumbrado, Víctor Gutiérrez, destaca que se es un alumbrado público totalmente eficiente, ya que se nutre únicamente de energía solar y es 100% renovable. Así se mejora la eficiencia energética, se reduce la contaminación lumínica y se reduce la huella de carbono al tratarse de instalaciones de alumbrado autosuficientes. En concreto se consigue un ahorro de 77.535,90 kilovatios anuales, una reducción de 17.057,77 euros en la factura eléctrica y la emisión de 60 toneladas menos de CO2 al año.

El Consistorio trabaja en la tercera y última fase de este proyecto en Loma II para lograr la renovación de la totalidad de la urbanización. A la vez se avanza en otras actuaciones de mejora de la eficiencia energética del municipio, que ha superado ya el 90% entre alumbrado LED y solar.