Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 27 de septiembre de 2025
Cargos públicos y productores de cochinilla tras la reunión. C7

El Ministerio de Agricultura apoya que se considere a la cochinilla como un alimento

La secretaria general de Recursos Agrarios recibió a Lorenzo Pérez, productor de Ingenio que lucha para que la UE califique al insecto como Novel Food

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 26 de septiembre 2025, 23:33

La cochinilla de Ingenio ha dado un paso histórico hacia su reconocimiento en Europa como Novel Food. Así al menos lo percibe Lorenzo Pérez, productor local y gerente de Canaturex, tras la reunión mantenida en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con la Secretaria General de Recursos Agrarios y el Director General de Alimentación, Ana Rodríguez Castaño, y el director general de Alimentación, José Miguel Herrero.

La delegación canaria recurrió a un innovador proyecto de Realidad Virtual para presentar la historia, el proceso de cultivo y la singularidad de la cochinilla, permitiendo que los responsables ministeriales experimentaran de primera mano cómo se produce este insecto único en Europa.

En un gesto cargado de simbolismo, apunta Pérez, el Ministerio de Agricultura recibió por primera vez tuneras cargadas de cochinilla canaria, un pedazo vivo de la tradición y cultura de Canarias que viajó hasta Madrid para mostrar el valor de este patrimonio agrícola.

Según Canaturex, los altos cargos del ministerio manifestaron su total apoyo al expediente para la tramitación del Novel Food ante la Unión Europea, lo que abrirá el camino para que la cochinilla pueda ser consumida directamente en el mercado europeo, impulsando así su revalorización y ampliando sus aplicaciones en sectores alimentarios y gastronómicos.

La reunión contó además con la presencia del senador Ramón Morales, quien lideró la iniciativa parlamentaria para que la cochinilla fuera reconocida en el Congreso, donde logró un respaldo unánime.

«Este apoyo institucional es un reconocimiento al esfuerzo de años de trabajo en defensa de la cochinilla, un producto que forma parte de nuestra identidad y que ahora puede abrir nuevas oportunidades de desarrollo económico», destacó Pérez.

