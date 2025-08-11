Un millón del Cabildo para las casas de Barranco Pino Seco y Charca de Arguineguín El Consorcio Insular de Vivienda concede una subvención directa al Ayuntamiento de Mogán para poner en marcha en los próximos meses las obras de mejora

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 11 de agosto 2025, 13:06

El Consorcio Insular de Vivienda ha aprobado la concesión de una subvención directa de un millón de euros al Ayuntamiento de Mogán para poner en marcha en los próximos meses las obras de modificación y transformación de las viviendas que se localizan en la Charca de Arguineguín y en Barranco de Pino Seco.

El Cabildo se suma así al resto de instituciones que financian la intervención en el área degradada de la Charca de Arguineguín y Barranco Pino Seco, una actuación encuadrada en el programa de ayuda a la erradicación de zonas degradadas, del chabolismo y la infravivienda. La aportación del Consorcio supone el 20,86% del total del presupuesto destinado a estas obras, valoradas en 4,80 millones.

Con esta intervención, el Consistorio de Mogán podrá actuar en una veintena de infraviviendas situadas en la Charca de Arguineguín y Barranco de Pino Seco con el objetivo de dotar a esas familias de una vivienda digna y con las mejores condiciones de habitabilidad posibles.

En esta actuación participan el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, que aporta 1,87 millones (39,10 %); el Instituto Canario de la Vivienda, con 712.000 euros (14,85 %); el Consorcio de Vivienda de Gran Canaria, con un millón (20,86 %); y el Ayuntamiento de Mogán, que pone 1,20 millones (25,19 %).

Para erradicar las zonas degradadas, el Consorcio que preside Augusto Hidalgo también se ha sumado al proyecto para reformar y regenerar 200 viviendas y el área urbana de la urbanización La Paz, en Agüimes, ayuntamiento al que está previsto conceder otra subvención de un millón próximamente.