«Desde hace unos meses, lo único que hacemos es intentar llegar a fin de mes»

Emilia Amarilla es originaria de Paraguay y decidió montar su negocio, Ángel Café, hace aproximadamente seis años. Empezó con un local modesto y al cabo de cinco años pudo ampliar su empresa con la incorporación de un segundo local, ambos situados en la zona de El Sebadal, en Las Palmas de Gran Canaria. «Hace unos años decidí emprender y gracias a un conocido, surgió la posibilidad y tuve la suerte de que el banco me concedió el crédito».

Emilia detalla que sí recibió ayudas económicas por parte del Gobierno durante la pandemia, ayudas que en el momento consideró «escasas», debido al parón que sufrió el gremio hostelero durante tres meses, en el que «no hubo ningún ingreso y seguía pagando luz, agua, el alquiler, los proveedores, el crédito. También solicité el ICO, pero al final solo es una ayuda momentánea que tienes que seguir pagando».

En cuanto a la labor del Gobierno de Canarias, Emilia se muestra «aliviada» por haberse ahorrado el IGIC durante «un año entero» pero sin embargo criticó que el Gobierno congelara los sueldos de los empleados durante dos años pero que «en 2022 tuvimos que pagar con carácter retroactivo. Al estar en una gran inversión, nos vimos un poco con la soga al cuello».

Con la subida de los impuestos, los salarios y con una inflación «muy al alza» la empresaria considera que a «las pymes nos han dejado a un lado, no nos facilitan a pagar nada, ayudas cero». Durante el año pasado, amplió su plantel con cuatro nuevos empleados por los que «no recibió ninguna ayuda». En cambio, sí está percibiendo una subvención del 10% por parte del Gobierno en materia de renovación de su maquinaria e instalaciones.

Sobre lo que espera del próximo Gobierno, sea el que sea, «yo espero que mejore a bien», no solo con el Gobierno canario, también con el central del que demanda «más facilidades para las pymes», que con la reciente reforma laboral han visto como ya no pueden depender de los contratos temporales, «entiendo que los empleados tienen que estar protegidos pero antes contrataba un empleado y si tras pasar unos meses no me respondía podía prescindir de él, hoy en día sale muy costoso despedir a alguien después de la reforma laboral».

Emilia se considera una persona «informada» a la hora de votar. Al estar su negocio situado en un ambiente frecuentado por políticos, suele estar «atenta» a las propuestas «más afines» a su ideología. Opina que, ahora mismo, en Las Palmas de Gran Canaria existen problemas con las carreteras, «en la zona en la que vivo es horrible, cada dos por tres tapan un bache, no entiendo por qué sucede, dudo que sea un tema de dinero porque se está recaudando mucho».

Otro de los problemas que afectan a Emilia es el «embudo» que se forma en la plaza de Belén María, «salgas a la hora que salgas, pasa cualquier cosa y se forma atasco, solo hay una salida tanto para el Puerto, como para el Sebadal como para la Isleta, es un problema al que le tienen que poner una solución urgente».

Para Emilia, «tristemente», tener una empresa hoy en día se ha convertido en «levantarse y acostarse pensando en ella, a ver cuánto me cobran de impuestos, los proveedores, si llego o no a fin de mes, desde hace unos meses esa es la situación. Con la inflación que hay ya no tenemos margen, ahora mismo no compensa, estamos perdiendo dinero».