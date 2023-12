La mejor miel de la isla, un néctar fruto de una casualidad

«Es un premio de todos, de los que hacemos esta miel, pero también de nuestros clientes, los que nos siguen feria a feria». Con esta generosidad compartía este lunes Ysaura González Socorro el último éxito del fruto de los desvelos de su familia. Almendreros de Guayadeque se alzó en la última cata insular con la mención de mejor miel de Gran Canaria, el fruto de un esfuerzo de más de 30 años que llegó a sus vidas por casualidad: por una colmena okupa en un pub cerrado.

«Mi padre regentaba en Ingenio El Taburiente, pero tuvo que cerrarlo y nosotros lo usábamos para las celebraciones familiares y los cumpleaños», recuerda Ysaura, que hoy ya figura como titular del negocio. «De repente un día me encontré un montón de moscas muertas en el fregadero y avisé a mi padre; no eran moscas, eran abejas, llamamos a un apicultor amigo de mi familia y descubrió una colmena en el techo del local». Este profesional les ayudó a sacar las abejas del viejo pub y le soltó a Pepe, el padre de Ysaura, que, cumplida su parte, ahora le tocaba a él.

Así fue como llegó la primera colmena a sus manos. «Luego vino otra, luego otra y después otra hasta las 200 que ahora atendemos». Las mantienen en tres asentamientos, dos en Guayadeque y uno en El Florido, un sector de La Pasadilla. Eso sí, todos en Ingenio, un origen que esta familia de apicultores, sus padres, Pepe González e Ysaura Socorro, y ella misma, lleva muy a gala.

La muestra que se ganó la mención especial en la cata, que también se alzó con el primer premio en la categoría de miel ámbar, salió concretamente de El Florido. «Es una miel multifloral que tiene el valor de haber salido de las flores de muchas especies endémicas que crecen en la zona y que hacen de ella una miel única en el mundo», apunta esta apicultura.

Es educadora infantil y trabajaba en las escuelas infantiles de Santa Lucía, pero en 2018 se quedó sin trabajo y optó por meterse de lleno en el negocio familiar. «Desde que entré me propuse darle valor añadido al producto, que ya era bueno, solo había que contar todo el proceso, de dónde viene». Y para eso ha encontrado una herramienta única en las redes sociales. Entre sus perfiles, las ferias y los premios, la fama de Almendreros trasciende ya las fronteras de Ingenio y hasta de Canarias.

Una marca consolidada que ya se subió a lo más alto del podio en 2018

«Estamos muy felices porque es un reconocimiento más; es como una consolidación de nuestra marca y de los productos», afirmó este lunes Ysaura González, según recoge el comunicado municipal en el que el Ayuntamiento se hace eco del premio y que aprovecha la edil del área, Catalina Sánchez, para felicitar a la familia. La concejal subraya que con su trabajo dan renombre a Ingenio.

No en vano, no es la primera vez que se alzan con tan singular distinción. Ya fueron la mejor miel de la isla en 2018, y en 2019 se llevaron un primer premio en miel oscura y un segundo en miel clara. Los que quieran un bote la podrán encontrar en ferias. Este año, cuenta, la producción no le ha ido mal, mejor que en 2022. En una cosecha buena saca más de 400 kilos.