El 'Maspalomas Pride by Freedom' conquista a 300.000 personas

Más de 300.000 personas disfrutaron de las galas, fiestas y eventos organizados por 'Maspalomas Pride by Freedom', que además de ofrecer ocio y diversión, se ha convertido en un evento internacional para reclamar la libertad, la igualdad y el respeto hacia todas las identidades del colectivo LGTBIQ+. El impacto económico supuso unos ingresos de más de 150 millones de euros.

La organización de este evento, Freedom Asociación LGBT Maspalomas, prepara la próxima edición de 2025, con más novedades y sorpresas que se desarrollarán del 1 al 11 de mayo.

El director de Maspalomas Pride by Freedom, Fernando Ilarduya, destacó que este año se han organizado más de 40 eventos musicales, culturales y deportivo, resaltando la multitudinaria Cabalgata, en la que participaron 32 carrozas que desfilaron por las principales avenidas de Plaza del Inglés, que congregó a más de 95.000 personas de distintas nacionalidades. «Maspalomas se ha convertido en uno de los destinos LGTBI más seguros del mundo», señaló Ilarduya.

Durante once días, 'Maspalomas Pride by Freedom' ha celebrado espectáculos gratuitos, que han tenido como principal escenario la plaza del Yumbo, que se han emitido cada noche y en directo, por 'streaming' desde el canal Youtube e Instagram del festival, que se pudieron ver desde cualquier parte del mundo.

El escenario de la Plaza del Yumbo incrementó su tamaño y se colocaron dos pantallas gigantes, en medio de la plaza, para que el público pudiera seguir las actuaciones. Además, se reforzaron las medidas de seguridad para el acceso a la plaza del Yumbo, cuyo recinto estuvo vallado y, cada noche, se realizaron controles para evitar la entrada con envases de vidrio y objetos peligrosos.

Ninguna incidencia relevante

El informe del Plan de Autoprotección, elaborado por CECOSEM, concluyó que para un evento de este tipo y volumen, «las incidencia médicas acontecidas son meramente testimoniales, en relación con el número de asistentes a los actos, teniendo en cuenta que, en la gran mayoría de los eventos, no se producen incidencias médicas destacables, ni actuaciones de seguridad privada o policiales de gran intensidad».

Para este evento, Freedom Asociación LGBT Maspalomas contrató a más de 100 personas para trabajar en este evento y las cantinas del Pride no ofrecieron bebidas en recipientes de cristal y se usaron vasos reutilizables de plástico. Además, en colaboración con el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, plantará 50 árboles en el municipio, para compensar la 'huella de carbono'.

Entre las novedades del programa destacan el regreso de la divertida Carrera de Tacones, la primera pool party en el Yumbo, el concurso de Talentos y la Gala Solidaria, que puso en marcha la campaña de Recogida de Alimentos. La Asociación Freedom LGBT Maspalomas entregó 4.000 kilos de alimentos, destinados a familias de San Bartolomé de Tirajana.

Actos culturales y campañas informativas

'Maspalomas Pride by Freedom se ha convertido en uno de los actos más reivindicativos de la comunidad LGTBi+ en España». El pregón de este año, destacó que el lema de esta edición, '¡Ni un paso atrás!', supone más que unas palabras, «son un compromiso firme con nuestra libertad y nuestra dignidad. Estamos aquí para celebrar el amor y la inclusión, pero también para recordar que no vamos a tolerar ningún retroceso en nuestros derechos. Sobre todo, cuando hemos luchado tanto para ir hacia la igualdad y la justicia. Vemos cómo ciertos partidos políticos y movimientos intentan desestabilizar los cimientos de nuestra democracia y socavar los derechos por los que tanto hemos luchado, por eso decimos juntos, ¡Ni un paso atrás! No permitiremos que el odio, ni la intolerancia, ganen terreno, ni aquí, ni en ningún lugar del mundo».

Las actividades culturales abordaron cuestiones de Igualdad y de Identidad Sexual, como la Exposición de Camisetas 'Dibutrans', una charla para jóvenes, una sesión de Cuentacuentos para las familias y la presentación de la biografía de Kayla Casanova, 'Tierra Amarga', organizadas en colaboración con Eva Pascual Rodríguez, experta en acompañamiento a familias con infancia y adolescencias trans.

En la parte deportiva, se celebró el Torneo de Pádel Maspalomas por la Diversidad, organizado por la Federación Canaria de Pádel, en el que participaron más de 300 deportistas de Madrid, Barcelona, Valencia, Canarias e Italia.

Se realizaron campañas informativas, en varios idiomas, para promover el cuidado del entorno de las Dunas de Maspalomas y el consumo moderado de bebidas alcohólicas y para evitar sustancias estupefacientes.

El público pudo disfrutar de las actuaciones de más de 30 artistas, Drags, bailarines y Djs procedentes de Irlanda, Brasil, Suiza, Venezuela, Portugal, Colombia, Italia, Reino Unido, Alemania y España.

Entre las figuras canarias actuaron las cantantes Cristina Ramos, Javy Martín, Dúo Fénix, Thania Gil, Jia Miles, Drag Gio, Dunia Roger, Free Vogue, Comparsa Baracoa o Rainbow Gospel Choir. Y dentro del panorama de la música nacional: Rebeca Brown, que celebra 25 años en la música, Angy Fernández y Jorge González (finalistas en Benidorm Fest), Rebeca, Soraya Naoyin, Roser, Delisiah Glam, Sofia Coll, Rubén Dizá y como invitados internacionales: los británicos Matt Terry, Kelly Llorenna, Louisa Johnson (ganadora de Factor X en UK), The Gangster Duo o la italiana Gio Box, además de los tributos musicales a Abba, Lady Gaga y Britney.

Esta edición de Maspalomas Pride by Freedom cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Área de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Fondos Europeos de Desarrollo Regional, Barceló Margaritas, Clínica Beach, Sonocom y Absolut. Además de varias empresas patrocinadoras: Code22, Boxer Gran Canaria, NEA, Music Meets Tourism, Viajes Canaria Europa, Elorigami, Podium Scandinavia, y de la colaboración de la Federación Canaria de Pádel, Asociación Chrysallis Canarias, Gay Reisem Travel y Gay Less Point.