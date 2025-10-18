Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Autoridades y personas homenajeadas en la gala 'Maspalomas Forever' Canarias7

'Maspalomas Forever' reconoce la trayectoria de referentes del colectivo LGTBI

En la gala organizada por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana se reunieron más de 150 personas

CANARIAS7

CANARIAS7

San Bartolomé de Tirajana

Sábado, 18 de octubre 2025, 16:43

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, a través de la Concejalía del Mayor, celebró en la noche de este viernes la gala 'Maspalomas Forever – Ayer, Hoy y Siempre', un acto que reunió a más de 150 personas en un emotivo homenaje a las personas y entidades que han contribuido a consolidar a Maspalomas como un referente internacional del turismo inclusivo y de la diversidad.

El evento contó con la participación del primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, quien destacó en su intervención la importancia de reconocer públicamente la labor de quienes han sido pioneros en la defensa de los derechos y la visibilidad del colectivo LGTBI.

«Esta noche hemos puesto rostro, voz y emoción a una generación valiente. La gala 'Maspalomas Forever' no es solo un reconocimiento: es una promesa. La promesa de que esta sociedad no olvidará lo que ustedes han hecho. Gracias por ser historia y por seguir siendo presente», destacó Marichal.

Distinciones

En esta primera edición se entregaron distinciones a Nati, referente de resistencia y dignidad para la comunidad trans; Miss Berbely Hills, artista y figura destacada del transformismo en las noches del Yumbo; Michael Snailham, pionero de la vida nocturna gay y empresario impulsor de espacios como Heaven y Villas Blancas; André van Wanrooij, activista de los derechos humanos y expresidente de GLAY; Giuseppe Bucceri, presidente de APICEC, por su apoyo a la comunidad italiana y al colectivo LGTBI en Maspalomas; y Jaime Baelo, profesional turístico cuya labor ha sido fundamental para consolidar a Maspalomas como destino inclusivo.

La ceremonia fue conducida por el Colectivo Arco Iris y contó con la participación de la activista y colaboradora cultural del Pride de Maspalomas, Eva Pascual, quien recordó que el próximo Pride 2026 estará dedicado a las personas mayores del colectivo, «porque son quienes nos tendieron la mano primero y ahora más nos necesitan».

La parte artística estuvo a cargo de Kevin y Mark (Legends GC), con su espectáculo tributo que ha marcado un antes y un después en el entretenimiento de Gran Canaria. Adam Marks, cantante galés de trayectoria internacional, reconocido por su compromiso social en la isla.

Asimismo, los directores de la película recientemente galardonada en el Festival Maspalomas intervinieron mediante un vídeo en el que pusieron en valor el papel histórico del destino y su proyección internacional.

El presidente del Punto Arco Iris, Fano Hernández, subrayó en su intervención el papel de la Concejalía del Mayor en la creación de este proyecto, «como un homenaje a los mayores del colectivo y un legado para las futuras generaciones».

Compromiso institucional

La gala Maspalomas Forever nace como una iniciativa impulsada desde la Concejalía del Mayor, fruto de la colaboración con el tejido social y asociativo del municipio, con el objetivo de reconocer la trayectoria de las personas mayores LGTBI que, con su esfuerzo y valentía, han abierto caminos de libertad, inclusión y respeto.

Con este acto, desde la Concejalía del Mayor del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, dirigida por Dimas Sarmiento, destaca que reafirma su compromiso con la diversidad y con la puesta en valor de quienes han hecho posible que el municipio sea hoy un referente internacional en la defensa de los derechos y la visibilidad del colectivo.

